Bien en place sur le banc du RC Lens, Pierre Sage envisage un retour sur celui de l’OL à l’avenir.

C’est une sortie qui ne passe pas inaperçue. Alors qu’il s’est solidement installé sur le banc du RC Lens, Pierre Sage a évoqué sans détour son avenir… et surtout un possible retour à l’OL. Dans un contexte où le technicien sarthois poursuit son travail à Lens avec sérieux et stabilité, ses propos sur son passé lyonnais viennent remettre une pièce dans le dossier d’une éventuelle future collaboration avec l’OL.

Un passage à l’OL qui laisse des traces

Interrogé sur son parcours et ses perspectives, Pierre Sage n’a pas esquivé le sujet de son passage à Lyon ni la manière dont son aventure s’était terminée. « Je ne m’en suis jamais caché, selon moi ça s’est fini à Lyon dans des conditions qui méritent qu’on se revoit », a-t-il lâché au micro de Téléfoot. Des mots lourds de sens, qui laissent entendre que le lien entre le coach et l’OL n’est pas totalement rompu, malgré son engagement actuel avec le RC Lens.

Pierre Sage reste marqué par son expérience du côté de l’OL, où il a connu une période intense dans un club en reconstruction, souvent sous pression sportive et institutionnelle. Son propos laisse transparaître une forme de relation inachevée avec le club rhodanien, comme si les conditions de son départ n’avaient pas permis de refermer complètement le chapitre. Aujourd’hui encore, cette histoire semble continuer de peser dans sa réflexion sur le long terme.

Le RC Lens, une étape solide mais pas définitive

Au RC Lens, Pierre Sage a trouvé un environnement structuré, exigeant et cohérent avec les ambitions du club artésien. Son travail s’inscrit dans la continuité d’un projet sportif reconnu pour sa stabilité et sa capacité à performer en Ligue 1. Mais malgré cette situation confortable et une qualification inespérée en Ligue des Champions, le coach n’écarte donc pas une évolution future, notamment vers un retour dans un club qu’il connaît bien.

Ces déclarations ouvrent forcément la porte à plusieurs interprétations. S’agit-il d’un simple constat sur le passé lyonnais ou d’un véritable message envoyé pour l’avenir ? Du côté de l’OL, où la reconstruction sportive reste un sujet central, le nom de Pierre Sage pourrait naturellement revenir dans les discussions si une opportunité venait à se présenter. Pour l’heure, aucune décision n’est actée, et le technicien reste pleinement concentré sur sa mission au RC Lens. Mais cette sortie médiatique confirme une chose : le lien avec l’OL n’est pas totalement rompu.

Le calendrier de fin de saison du RC Lens :

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

17/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

22/05 : Finale de Coupe de France