La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

L’arrivée annoncée d’un nouvel investisseur à l’OM devrait permettre un léger recul de Frank McCourt en terme de dépenses.

Le projet de l’OM pourrait entrer dans une nouvelle phase. Alors que l’arrivée d’un nouvel investisseur est évoquée en coulisses, Frank McCourt envisagerait un réajustement important de sa stratégie financière autour du club.

Selon Le Parisien, l’homme d’affaires américain, qui a déjà investi environ 640 millions d’euros depuis son arrivée en 2016 au sein de l’OM, serait aujourd’hui dans une forme de lassitude face aux résultats sportifs jugés insuffisants par rapport aux investissements réalisés. Le média évoque même une possible évolution majeure de son rôle : « Frank McCourt (…) pourrait vouloir ne plus remettre de l’argent au pot pour le mercato. »

Un tournant dans la gestion de l’OM

Cette hypothèse traduirait une volonté de McCourt de réduire son exposition directe sur le marché des transferts, tout en restant impliqué dans la stabilité financière globale du club. Dans ce scénario, le nouvel investisseur aurait justement pour mission principale de financer une partie du mercato, tandis que McCourt continuerait d’assurer le rôle de garant économique, notamment pour absorber d’éventuels déficits.

De son côté, La Minute OM apporte une précision importante sur le fonctionnement envisagé : « L’idée de l’investisseur sera justement là pour investir sur le mercato. McCourt comblera le déficit, il ne laissera pas le club s’enfoncer dans le rouge. » Autrement dit, il ne s’agirait pas d’un retrait total, mais plutôt d’un partage des rôles entre stabilité financière et investissement sportif.

Un nouveau modèle à l’OM ?

Si ce scénario venait à se confirmer, il pourrait marquer une évolution significative dans la gouvernance du club marseillais. L’OM chercherait alors à combiner prudence économique et ambition sportive, avec une structure plus équilibrée autour de plusieurs acteurs financiers.

Reste désormais à savoir si cette nouvelle organisation permettra au club de franchir un cap sur le terrain, objectif principal depuis plusieurs saisons. Une chose est sûre : l’été marseillais s’annonce une nouvelle fois décisif, autant sur le plan sportif que structurel.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

10/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

17/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)