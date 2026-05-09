OM : rien ne va plus à Marseille, Greenwood et Aubameyang ont mis un sacré bazar !

Entre tensions internes autour de Mason Greenwood et dérapage nocturne mené par Pierre-Emerick Aubameyang à la Commanderie, l’OM traverse une fin de saison explosive.

Rien ne va plus à l’OM, qui vit une fin de saison chaotique. En l’espace de quelques heures, deux dossiers explosifs sont venus confirmer le profond malaise qui règne actuellement au sein du club phocéen : la fracture devenue quasi irréversible entre Mason Greenwood et la direction olympienne, puis la sanction infligée à Pierre-Emerick Aubameyang après une soirée agitée à la Commanderie.

Longtemps protégé par ses statistiques impressionnantes, Mason Greenwood cristallise désormais toutes les tensions en interne. Auteur de 15 buts en Ligue 1 cette saison, l’ailier anglais a progressivement perdu le soutien d’une partie du vestiaire et de la direction sportive. Selon les informations de L’Équipe, plusieurs épisodes récents ont fini par convaincre l’OM qu’un départ cet été devenait l’issue la plus probable.

Greenwood agace de plus en plus

Le comportement quotidien de l’ancien joueur de Manchester United agace profondément à Marseille. Greenwood aurait multiplié les absences à ses cours de français, oublié certains rendez-vous organisés par le club et même boycotté une opération marketing de l’équipementier olympien. Un épisode qui aurait particulièrement irrité Medhi Benatia, avec qui les relations seraient aujourd’hui totalement rompues.

Sur le terrain aussi, le malaise est palpable. Cette semaine encore, un entraînement aurait été interrompu par Habib Beye après que Greenwood a ignoré certaines consignes collectives. Déjà sous Roberto De Zerbi, le joueur avait fait l’objet de rappels à l’ordre répétés et de sanctions internes ponctuelles. Malgré son immense talent, l’international anglais est désormais perçu comme trop individualiste et insuffisamment impliqué dans le projet marseillais.

Bob Tahri aspergé par un extincteur

Dans le même temps, l’OM a dû gérer une nouvelle affaire impliquant Pierre-Emerick Aubameyang. L’attaquant gabonais a été écarté du groupe pour le déplacement au Havre après avoir participé à une soirée particulièrement agitée à la Commanderie jeudi soir.

Selon L’Équipe, une dizaine de joueurs auraient semé le désordre dans plusieurs chambres du centre d’entraînement lors d’une mise au vert prolongée imposée par le club. L’incident le plus marquant concerne l’utilisation d’un extincteur pour asperger Bob Tahri, représentant de la direction sportive chargé de faire respecter le couvre-feu. Trempé avec ses affaires personnelles, ce dernier aurait immédiatement alerté les dirigeants olympiens.

Aubameyang sanctionné au Havre

Face à la gravité des faits, le duo de présidents composé d’Alban Juster et du futur dirigeant Stéphane Richard a rencontré le groupe avant de prendre la décision de sanctionner Aubameyang. L’ancien joueur d’Arsenal aurait présenté ses excuses à la direction, expliquant avoir simplement voulu “mettre de l’ambiance”.

Ces deux affaires successives traduisent le climat extrêmement tendu qui règne actuellement à Marseille. Entre résultats décevants, vestiaire fragilisé et perte d’autorité interne, l’OM semble déjà tourner son regard vers un mercato d’été qui pourrait provoquer un profond renouvellement de l’effectif.