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OL : Fonseca fait déjà des révélations sur le Mercato et répond à Endrick

Par Fabien Chorlet - 8 Mai 2026, 20:45
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Paulo Fonseca en conférence de presse

Lors de sa conférence de presse de ce vendredi, l’entraîneur de l’OL, Paulo Fonseca, a parlé mercato.

Présent ce vendredi en conférence de presse à deux jours du déplacement sur la pelouse de Toulouse, le coach de l’Olympique Lyonnais, Paulo Fonseca, a été interrogé sur le prochain mercato estival. Le technicien portugais a confirmé que le club travaillait déjà activement sur l’effectif de la saison prochaine, révélant notamment que plusieurs pistes étaient déjà identifiées.

« On a des cibles »

« On travaille depuis un moment avec Matthieu Louis-Jean et Benjamin Charrier (responsable du recrutement) sur l’an prochain. On a des cibles. Tout est déjà préparé et on a déjà aussi défini des calendriers de reprise en fonction de notre classement final. Si on a la possibilité de jouer la Ligue des champions, on aura peut-être la possibilité de prendre un ou deux joueurs différents en termes d’expérience. Mais encore une fois, ce n’est pas le moment d’en parler », a expliqué l’ancien entraîneur du LOSC.

Interrogé ensuite sur le cas d’Endrick, qui a récemment ouvert la porte à une nouvelle saison à Lyon, Paulo Fonseca a préféré botter en touche pour le moment concernant les cas individuels. « Je sais que c’est important pour vous, mais je pense que ce n’est pas le moment. Quand ce sera le moment, nous pourrons parler de toutes les situations. »

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