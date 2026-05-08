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FRANCE

Stade Rennais : Haise annonce une bonne nouvelle et un coup dur avant le Paris FC

Par Fabien Chorlet - 8 Mai 2026, 18:35
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Franck Haise

Le coach du Stade Rennais, Franck Haise, était de passage ce vendredi en conférence de presse avant le match face au Paris FC.

Le Stade Rennais se déplace ce dimanche (21h) sur la pelouse du Paris FC, pour le compte de la 33e et avant-dernière journée de Ligue 1. Toujours cinquièmes du classement à deux journées de la fin du championnat, les Rennais ambitionnent de terminer le plus haut possible afin de décrocher la meilleure qualification européenne envisageable pour la saison prochaine.

Nordin vers un retour, Frankowski toujours forfait

Présent ce vendredi en conférence de presse, l’entraîneur du SRFC, Franck Haise, a fait le point sur les forces en présence pour cette rencontre. L’ancien coach du RC Lens a notamment annoncé le retour très probable d’Arnaud Nordin, absent ces dernières semaines sur blessure. En revanche, Przemysław Frankowski reste forfait et pourrait même ne plus rejouer d’ici la fin de saison

« Arnaud Nordin a repris l’entraînement, il est plutôt en jambes et dynamique. Ça a l’air de bien aller. Mousa Al-Tamari a été un peu géré en début de semaine mais il a bien bossé individuellement ce (vendredi) matin. Glen Kamara était malade, il a repris. Les deux devraient être avec nous demain (samedi). Przemysław Frankowski continue son protocole de reprise, mais n’est pas présent à l’entraînement collectif. Il n’est pas prévu à court terme », a confié Franck Haise devant la presse.

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