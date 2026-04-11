Très heureux de voir son ami Antoine Kombouaré s’imposer au Paris FC, Pierre Ménès en a profité pour mettre un tacle au FC Nantes et à la famille Kita.

Depuis le carton du Paris FC sur l’AS Monaco (4-1), Pierre Ménès s’en donne à cœur joie. Le journaliste est proche d’Antoine Kombouaré et il estime que l’entraîneur kanak a trop mauvaise réputation alors qu’il est bon. C’est ce qu’il est en train de démontrer avec le promu parisien puisqu’il est toujours invaincu avec lui en six matches, battant deux rivaux pour le maintien (Nice et Le Havre), tenant en échec l’OL (1-1) au Groupama Stadium et, donc, se payant le scalp de l’ASM. Au détour d’une polémique sur les réseaux sociaux, il s’est également permis de tacler le FC Nantes et la famille Kita…

« Après, il a pas précisément les mêmes outils »

La polémique en question concerne le traitement d’Antoine Kombouaré par la presse nantaise. Un fan a cité deux suiveurs des Canaris qui, selon lui, s’acharnaient sur l’ancien défenseur. Ménès est intervenu dans les échanges en rappelant : « Après, il a pas précisément les mêmes outils ». Une façon de dire que l’effectif du FC Nantes est beaucoup plus faible que celui du Paris FC. Et donc que le recrutement de Waldemar Kita et de son fils est nettement moins bon que celui du club de la capitale, même si celui-ci est plus puissant financièrement parlant…

S’il est vrai qu’Antoine Kombouaré a eu de bons résultats avec le FC Nantes vu les moyens financiers et humains mis à sa disposition, c’est surtout son style de jeu très austère que lui reprochaient les supporters des Canaris. Même si ces derniers se seront tout autant ennuyés cette saison, avec des résultats nettement moins bons et une relégation en perspective…

Après il a pas précisément les mêmes outils — Pierre Ménès (@PierreMenes) April 11, 2026

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

22/04 : PSG-FC Nantes (26e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2