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FC Nantes : Der Zakarian revient avec deux renforts dans ses valises, dont un ancien de l’OM et du RC Lens !

Par Bastien Aubert - 10 Juin 2026, 19:25
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Michel Der Zakarian

Michel Der Zakarian va bel et bien revenir sur le banc du FC Nantes avec deux renforts dans ses valises.

C’est désormais une question de jours avant de voir Michel Der Zakarian reprendre officiellement les commandes du FC Nantes. Déjà passé par la Maison Jaune à plusieurs reprises, le technicien de 63 ans s’apprête à entamer un nouveau chapitre avec les Canaris. 

Et selon L’Équipe, l’ancien entraîneur de Montpellier arrivera avec un staff largement remodelé. Deux fidèles lieutenants vont ainsi l’accompagner dans cette nouvelle aventure : Vitorino Hilton et David Bechkoura. Les deux hommes intégreront immédiatement le staff nantais afin d’épauler Der Zakarian dans sa mission.

Du changement dans le staff médical du FC Nantes

Si plusieurs ajustements sont prévus, certaines continuités seront également assurées. L’actuel entraîneur des gardiens devrait ainsi conserver son poste malgré l’arrivée du nouveau staff technique. En revanche, des changements vont intervenir au niveau médical. Toujours selon L’Équipe, le docteur Salaun va quitter ses fonctions. Pour le remplacer, la direction nantaise a choisi de promouvoir le docteur Coutrel, jusqu’ici responsable médical du centre de formation et de l’Académie du club. Une nouvelle organisation qui témoigne de la volonté des dirigeants nantais de repartir sur de nouvelles bases après une saison particulièrement compliquée.

Une mission maintien mais aussi reconstruction

Le retour de Der Zakarian s’accompagne d’un contrat de deux saisons, preuve que les dirigeants souhaitent inscrire ce projet dans la durée. Connu pour sa rigueur, son exigence et sa parfaite connaissance de l’environnement nantais, l’ancien défenseur des Canaris aura pour mission de stabiliser sportivement le club et de lui redonner une identité forte.

Avec l’arrivée de Hilton et David Bechkoura à ses côtés, le nouvel homme fort du FC Nantes pourra rapidement mettre en place ses méthodes de travail et préparer les nombreux dossiers du mercato estival. Les prochaines semaines s’annoncent donc agitées à la Jonelière, où le retour de Michel Der Zakarian marque le début d’une nouvelle ère.

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