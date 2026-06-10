Tout nouveau entraîneur de l’ASSE, Ian Cathro pourrait bénéficier d’un petit coup de pouce venu de l’OL pour la saison prochaine en Ligue 2.

À peine arrivé sur le banc de l’ASSE, Ian Cathro pourrait déjà profiter d’un petit coup de pouce indirect venu de l’OL. Prêté cette saison au Montpellier HSC, Enzo Molebe a visiblement trouvé sa place dans l’Hérault. Selon Mohamed Toubache-Ter, le jeune attaquant souhaiterait poursuivre son aventure montpelliéraine malgré la descente du club. « Enzo Molebe désire rester à Montpellier. Lyon a la main », a indiqué l’insider sur X.

« Lyon a la main pour Molebe »

Le problème est que l’Olympique Lyonnais conserve la maîtrise totale du dossier. Les dirigeants lyonnais devront prochainement trancher entre un nouveau prêt, un retour au club ou une autre solution pour leur jeune joueur. Et cette décision pourrait avoir des conséquences bien au-delà de Lyon. Si l’OL choisissait finalement de récupérer Molebe ou de l’orienter vers un autre projet, Montpellier perdrait l’un de ses éléments offensifs les plus prometteurs avant une saison où l’objectif sera clairement de retrouver l’élite.

L’ASSE et le FC Nantes avantagés ?

Une situation qui pourrait indirectement faire les affaires de l’ASSE et du FC Nantes, deux concurrents directs du MHSC dans la course à la remontée. Car sur le papier, Montpellier apparaît déjà comme l’un des favoris de la prochaine Ligue 2. Perdre un joueur important de son effectif pourrait donc affaiblir un rival potentiel dans la lutte pour les premières places.

Bien sûr, tout reste encore ouvert et aucune décision définitive n’a été prise par l’OL. Mais ce dossier est déjà suivi avec attention par plusieurs clubs de Ligue 2, conscients que chaque détail peut compter dans une saison qui s’annonce particulièrement relevée. Pour Ian Cathro, qui découvre tout juste son nouvel environnement à Saint-Étienne, ce serait un premier petit coup de pouce venu d’un rival historique. Un scénario qui ne manquerait pas de faire sourire dans le Forez.