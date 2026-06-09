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FRANCE

FC Nantes : le nouveau maillot des Canaris a fuité, un détail fait déjà polémique !

Par Bastien Aubert - 9 Juin 2026, 11:20
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Bahmed Deuff (FC Nantes)

Ce mardi 9 juin marque l’officialisation du futur maillot du FC Nantes en Ligue 2. La tunique a déjà fuité.

Le FC Nantes s’apprête à dévoiler officiellement son nouveau maillot domicile pour la saison à venir. Mais comme souvent, les supporters ont pu découvrir la tunique avant l’heure grâce à une fuite relayée sur les réseaux sociaux. C’est Emmanuel Merceron qui a partagé un aperçu de ce qui devrait être le futur maillot domicile des Canaris pour leur retour en Ligue 2.

Maillot très classique, petite fantaisie sur les épaules

« Voilà ce à quoi devrait ressembler la tunique domicile du FC Nantes pour son retour en L2. Aucune idée du short par contre ? Maillot très classique avec petite fantaisie sur les épaules. Le Synergie rouge, atroce, on connaît, pas la peine de s’épancher », a-t-il commenté. D’après les premières images qui circulent, le club a choisi de rester fidèle à son identité historique avec une tenue largement dominée par le jaune. Une approche sobre qui semble globalement avoir été bien accueillie par une partie des supporters nantais.

Cependant, un élément concentre déjà l’essentiel des critiques : la présence du logo rouge du sponsor principal Synergie sur la face avant du maillot. Sur les réseaux sociaux, de nombreux supporters regrettent un contraste jugé trop agressif avec les couleurs traditionnelles du club. Plusieurs commentaires estiment que ce détail casse l’harmonie visuelle d’une tenue qui aurait pu faire quasiment l’unanimité sans cette touche rouge particulièrement visible.

« Le Synergie rouge, atroce, on connaît »

Ce débat n’est d’ailleurs pas nouveau à Nantes. Depuis plusieurs saisons, la question de l’intégration du logo du sponsor sur les maillots des Canaris suscite régulièrement des réactions chez les fans, attachés à l’identité visuelle jaune et verte du club. Malgré cette polémique, la tunique semble conserver un style classique et épuré, avec quelques détails au niveau des épaules qui apportent une légère modernité à l’ensemble. Un choix qui s’inscrit dans la tradition du FC Nantes, souvent adepte de maillots sobres plutôt que de designs particulièrement audacieux.

L’officialisation attendue ce 9 juin permettra bientôt de découvrir l’ensemble de la tenue, notamment le short et les éventuels détails techniques qui n’ont pas encore filtré. Une chose est déjà certaine : avant même sa présentation officielle, ce nouveau maillot fait parler. Et comme souvent dans ce type de dossier, ce sont les supporters qui auront le dernier mot.

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