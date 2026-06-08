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FRANCE

FC Nantes : un ancien de l’OM et du RC Lens dans les valises de Der Zakarian ?

Par Fabien Chorlet - 8 Juin 2026, 16:35
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Michel Der Zakarian et Vitorino Hilton

Futur entraîneur du FC Nantes, Michel Der Zakarian pourrait être accompagné par Vitorino Hilton au sein de son staff.

Sauf retournement de situation, Michel Der Zakarian devrait devenir le nouvel entraîneur du FC Nantes et s’asseoir sur le banc des Canaris pour la troisième fois de sa carrière. Déjà passé par le club nantais entre février 2007 et août 2008, puis entre mai 2012 et juin 2016, le technicien de 63 ans a connu deux montées en Ligue 1 avec les Jaune et Vert (2008, 2013). Il tentera donc de réaliser cet exploit une troisième fois la saison prochaine.

Hilton dans le staff de Der Zakarian ?

Pour l’accompagner à Nantes, Michel Der Zakarian pourrait faire confiance à l’un de ses anciens joueurs : Vitorino Hilton. En effet, le compte X @FcnHistory a laissé entendre que l’ancien défenseur central brésilien, passé notamment par l’Olympique de Marseille et le RC Lens, pourrait intégrer le staff du futur entraîneur nantais.

Retraité depuis 2022, Vitorino Hilton a évolué sous les ordres de Michel Der Zakarian à Montpellier entre 2017 et 2021. Après avoir raccroché les crampons, il a brièvement occupé un rôle de consultant pour Prime Video avant de se reconvertir dans le métier d’entraîneur, en intégrant les staffs du MHSC, d’abord avec la réserve puis auprès de l’équipe première.

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