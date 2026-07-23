FC Nantes : le onze type de Michel Der Zakarian au 23 juillet

Voici à quoi ressemble l’équipe type de l’entraîneur du FC Nantes, Michel Der Zakarian, au 23 juillet 2026.

Afin de disposer de l’effectif le plus compétitif possible pour la reprise de la Ligue 2, le 8 août prochain, le FC Nantes a déjà bien avancé son mercato estival dans le sens des arrivées avec cinq recrues déjà enregistrées : Maxime Dupé, Wilitty Younoussa, Lucas Perrin, Killian Corredor et Mathieu Cafaro. Si un gardien, un défenseur central, un latéral gauche, un milieu de terrain et un attaquant pourraient encore débarquer à Nantes cet été, tandis que plusieurs départs sont également attendus, le onze type de Michel Der Zakarian pour la saison prochaine commence à se dessiner.

L’équipe type de Michel Der Zakarian se dessine

Dans les cages, le nouvel entraîneur des Canaris l’a annoncé, Maxime Dupé sera le gardien titulaire, alors qu’Alban Lafont serait sur le point de s’engager définitivement avec Amedspor, en Turquie. En défense, de droite à gauche, Frédéric Guilbert, nommé nouveau capitaine du club et prolongé cet été, Lucas Perrin, arrivé cet été à Nantes en provenance du Sporting Gijón, Tylel Tati et Jean-Kévin Duverne, de retour après son prêt à La Gantoise, partent, à l’heure actuelle, comme titulaires en attendant d’éventuelles nouvelles recrues dans ce secteur.

Dans l’entrejeu, Ibrahima Sissoko, Dehmaine Tabibou et Louis Leroux pourraient former le milieu de terrain à trois, tandis que Johann Lepenant, qui aimerait quitter le club selon nos informations, ne devrait plus être un joueur du FC Nantes d’ici la fin du mercato estival. En attaque, Mathieu Cafaro et Killian Corredor, deux recrues estivales, pourraient être titularisés sur les ailes, alors que Yassine Benhattab et Matthis Abline sont plus que jamais en instance de départ. À la pointe de l’attaque, Ignatius Ganago semble partir avec une longueur d’avance.

Le onze type du FC Nantes au 23 juillet : Dupé – Guilbert, Perrin, Tati, Duverne – Sissoko, Tabibou, Leroux – Cafaro, Corredor, Ganago.