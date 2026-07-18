FC Nantes Mercato : les Kita ont enfin bouclé le transfert de Lafont !

Désireux de vendre Alban Lafont depuis plusieurs mercatos, le FC Nantes aurait enfin bouclé le transfert de l’ancien gardien de la Fiorentina.

De retour au FC Nantes cet été après son prêt au Panathinaïkos, Alban Lafont ne devait pas s’éterniser chez les Canaris. Et cela semble bien se confirmer. Alors qu’il figurait dans le viseur de l’OGC Nice, le portier nantais devrait finalement rebondir en Turquie.

Direction la Turquie pour Lafont !

D’après L’Équipe, Alban Lafont devrait être transféré à Amedspor, promu en première division turque pour la première fois de son histoire. Le FCN et le club turc auraient trouvé un accord pour le transfert du gardien formé à Toulouse, une opération qui devrait rapporter 1 million d’euros au club des bords de l’Erdre.

Pour rappel, Alban Lafont avait été définitivement recruté à l’été 2021 par le FC Nantes en provenance de la Fiorentina contre un chèque de 7,5 millions d’euros. Son passage chez les Canaris restera globalement décevant pour le néo-international ivoirien, lui qui avait perdu sa place de titulaire dans les cages nantaises à la fin de l’année 2024.