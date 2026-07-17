FC Nantes : le Paris FC insiste pour Abline et active déjà un plan B

Le Paris FC est passé à l’offensive pour Matthis Abline avec une offre colossale de 23 millions d’euros. Une proposition immédiatement repoussée par Waldemar Kita, qui réclamerait 30 millions d’euros pour libérer l’attaquant du FC Nantes. En parallèle, le club parisien travaille sur le dossier Lassine Sinayoko.

Matthis Abline pourrait devenir l’un des joueurs français les plus chers de ce mercato estival. À la recherche d’un véritable numéro 9, le Paris FC aurait transmis une offre de 23 millions d’euros au FC Nantes pour son attaquant de 23 ans, auteur de 8 buts et 7 passes décisives en 34 rencontres la saison dernière.

Une somme impressionnante qui n’a pourtant pas suffi à convaincre Waldemar Kita. Le président des Canaris aurait fixé le prix de son joueur à 30 millions d’euros et ne souhaiterait pas accorder la moindre réduction au club parisien. Pour le moment, le PFC n’aurait pas formulé de nouvelle proposition.

Kita attend une surenchère pour Abline

Le FC Nantes se trouve en position de force. Abline susciterait également l’intérêt de plusieurs formations européennes et la direction nantaise compte sur cette concurrence pour faire monter les enchères. Waldemar Kita semble ainsi prêt à patienter jusqu’à ce qu’un prétendant accepte de se rapprocher des 30 millions d’euros réclamés.

Cette stratégie pourrait permettre aux Canaris de réaliser une énorme plus-value. Mais elle représente également un risque : plus la fin du mercato approchera, plus les clubs intéressés pourront se tourner vers d’autres attaquants.

Le Paris FC n’a justement pas placé tous ses espoirs dans le dossier Abline. Lassine Sinayoko, auteur de 12 buts la saison dernière, figure également sur la liste du club de la capitale. Une offre de 7 millions d’euros aurait été repoussée par l’AJ Auxerre, qui en réclamerait désormais 12 millions.

Sinayoko en plein bras de fer avec Auxerre

La situation de l’international malien est beaucoup plus tendue. Lors de sa prolongation jusqu’en 2027, Auxerre se serait engagé à accepter une proposition équivalente à celle transmise précédemment par le RC Lens, soit 6,5 millions d’euros accompagnés de 1,5 million de bonus.

Sinayoko estime donc que les 7 millions proposés par le Paris FC respectent cet accord. L’AJA considère au contraire que le document n’est plus valable et que l’évolution du marché lui permet de réclamer une somme supérieure. En désaccord avec sa direction, l’attaquant aurait refusé de reprendre l’entraînement et resterait à l’écart du groupe.

Cette situation pourrait faire de lui une solution plus accessible pour le Paris FC en cas d’échec définitif avec Abline. Mais Auxerre ne semble pas décidé à céder et maintient son exigence de 12 millions d’euros.

Le Paris FC cherche désespérément son numéro 9

Liam Rosenior attend toujours l’arrivée d’un avant-centre capable de s’imposer dans la surface et de convertir les occasions. Plusieurs profils sont étudiés, parmi lesquels Jonathan David, Anis Hadj Moussa et Mohamed Ali Zoma. Feyenoord réclamerait toutefois 37 millions d’euros pour Hadj Moussa, ce qui complique sérieusement cette piste.

Malgré les sommes déjà dépensées pour Patrick Zabi, Diego Coppola ou Rudy Matondo, le Paris FC souhaite donc encore frapper très fort. Matthis Abline semble être l’une de ses priorités, tandis que Lassine Sinayoko apparaît comme une alternative crédible.

Reste à savoir si le PFC acceptera de répondre aux exigences de Waldemar Kita. À 23 millions d’euros, le FC Nantes a déjà dit non. À 30 millions, son président pourrait enfin ouvrir la porte.