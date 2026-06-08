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FRANCE

FC Nantes : Pélissier sort du silence sur son avenir et explique pourquoi il a refusé les Canaris

Par Fabien Chorlet - 8 Juin 2026, 20:25
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Christophe Pélissier

Christophe Pélissier est sorti du silence après son limogeage de l’AJ Auxerre.

Écarté de son poste d’entraîneur de l’AJ Auxerre cet été malgré le maintien obtenu en Ligue 1, Christophe Pélissier est revenu sur son départ dans un entretien accordé à L’Yonne Républicaine et à L’Équipe. Le technicien de 60 ans n’a pas caché son incompréhension face à la décision prise par la direction bourguignonne, regrettant notamment de ne jamais avoir pu échanger directement avec le propriétaire du club, James Zhou.

« Ça s’est fait assez rapidement. On a réussi ce maintien inespéré en gagnant à Lille et j’ai appris par la voix du président exécutif, Baptiste Malherbe, que le propriétaire (James Zhou) ne souhaitait pas continuer avec moi trois jours après. La difficulté pour moi, c’est que je n’ai jamais eu d’explication du propriétaire. Malherbe a défendu mon bilan auprès de lui. J’aurais aimé le faire moi-même, mais je n’ai jamais pu. J’ai demandé une visioconférence avec lui. On devait la faire, puis cela ne s’est pas fait. Il se peut que je puisse lui parler dans la semaine, car je voudrais connaître les motivations de ce renvoi », a expliqué l’ancien coach de Lorient.

« Moi, quand j’ai un choix à faire, j’écoute toutes les parties. J’ai entendu qu’on disait qu’on avait écouté toutes les parties, oui, toutes les parties, même les supporters, sauf moi », a-t-il, par ailleurs, lâché.

Pélissier veut entraîneur un club de Ligue 1

Évoqué ces dernières semaines du côté du FC Nantes, Christophe Pélissier a également pris la parole sur son avenir, annonçant qu’il souhaite rejoindre un club de Ligue 1. « Je vais prendre un peu de repos et de recul mais j’ai désormais l’ambition d’avoir le meilleur projet possible. J’aimerais voir si un projet peut se libérer en Ligue 1 avec des ambitions un peu plus importantes. On dit que je joue toujours le maintien, mais c’est parce que j’ai des équipes qui sont amenées à jouer dans cette catégorie. Je pense avoir prouvé que j’étais capable de réussir mon objectif en Ligue 1, donc j’aimerais le prouver plus haut. Quand je vois certains noms qui circulent dans des clubs plus huppés, je pense avoir fait aussi bien, voire mieux qu’eux. J’aimerais avoir une équipe avec un budget plus important pour performer avec cette équipe-là. Je suis persuadé d’y arriver. Toutes les missions que j’ai eues en Ligue 1, je les ai réussies. »

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