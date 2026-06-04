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FRANCE

FC Nantes : énorme rebondissement pour Pélissier !

Par Bastien Aubert - 4 Juin 2026, 21:40
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Christophe Pélissier

Favori des KIta parmi les candidats au banc du FC Nantes, Christophe Pélissier voit sa situation évoluer brutalement.

Le feuilleton du prochain entraîneur du FC Nantes continue de multiplier les rebondissements.  Après plusieurs semaines de flou, le départ de Christophe Pélissier de l’AJ Auxerre est désormais acté. Malgré un maintien obtenu en Ligue 1 et un travail salué dans l’Yonne, le propriétaire du club, James Zhou, avait décidé dès le mois de mai de tourner la page.

Le FC Nantes toujours dans l’impasse

Arrivé en octobre 2022, Pélissier aura pourtant connu tous les scénarios avec l’AJA : une relégation en Ligue 2, une remontée immédiate dans l’élite puis deux maintiens consécutifs au plus haut niveau. Un bilan solide qui continue d’attirer les regards.

Du côté du FC Nantes, la recherche du futur coach devient de plus en plus urgente. Après les refus de plusieurs profils ciblés ces dernières semaines, les dirigeants nantais peinent encore à boucler leur dossier prioritaire alors que la reprise approche à grands pas.

Will Still déjà attendu à Auxerre

Dans ce contexte, voir Christophe Pélissier se retrouver libre de tout contrat pourrait relancer certaines rumeurs. S’il devait descendre d’un échelon, Pélissier présenterait plusieurs garanties pour un club comme Nantes. Le technicien possède une solide expérience des championnats français et a déjà démontré sa capacité à construire des équipes compétitives dans des contextes parfois compliqués. Son profil pragmatique et sa maîtrise des projets de reconstruction correspondent à plusieurs besoins identifiés chez les Canaris.

Pendant ce temps, l’AJ Auxerre prépare déjà l’après-Pélissier. Will Still devrait rapidement prendre la succession du technicien de 60 ans sur le banc bourguignon. Une page se tourne donc officiellement pour Christophe Pélissier. Reste désormais à savoir si le FC Nantes décidera de saisir cette occasion inattendue ou si les dirigeants poursuivront leurs recherches vers d’autres profils.

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