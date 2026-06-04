Le Montpellier HSC et le fonds d’investissement GSS ne seraient plus très loin de finaliser un accord. Reste à savoir si ce sera pour une reprise ou une prise de participation.

Le football français pourrait bientôt connaître un nouveau changement majeur dans son paysage économique. Après plusieurs mois de discussions, le dossier de l’arrivée d’un nouvel investisseur au sein du Montpellier HSC est sur le point d’aboutir.

L’Équipe confirme que les négociations entre le club héraultais et le fonds d’investissement anglais GSS ont considérablement progressé ces derniers jours. À tel point qu’un accord pourrait être finalisé dans les soixante-douze prochaines heures. Une avancée majeure pour un club qui cherche depuis longtemps un nouveau souffle financier et sportif.

Daniel Karbassiyoon au cœur des discussions

Ouvert depuis plusieurs mois à l’arrivée de nouveaux investisseurs, Montpellier souhaitait renforcer sa structure financière afin de retrouver davantage d’ambition. Le club, qui a récemment franchi sans difficulté l’étape de la DNCG, semble désormais proche d’obtenir les garanties recherchées. Les discussions avec GSS seraient particulièrement avancées et les différentes parties afficheraient un optimisme grandissant quant à l’issue du dossier.

Selon nos confrères, les échanges entre Montpellier et GSS auraient été facilités par Daniel Karbassiyoon. Âgé de 41 ans, l’ancien joueur passé notamment par Arsenal, Burnley et Ipswich Town aurait joué un rôle important dans le rapprochement entre le fonds britannique et les dirigeants montpelliérains. Son intervention aurait permis d’accélérer des négociations désormais proches d’un aboutissement.

La famille Nicollin vers la sortie ?

La grande question concerne désormais la nature exacte de l’opération. Deux scénarios restent actuellement sur la table. Le premier serait une reprise totale du club par GSS. Une hypothèse qui marquerait la fin de l’ère Nicollin à Montpellier. Un événement historique puisque la famille Nicollin est intimement liée à l’histoire du club depuis sa création en 1974 avec Bernard Gasset et Louis Nicollin. L’autre possibilité serait une prise de participation minoritaire permettant à la famille historique de conserver une partie du contrôle tout en bénéficiant de nouveaux moyens financiers.

Un tournant pour le champion de France 2012 Quelle que soit la formule retenue, l’arrivée de GSS représenterait un changement majeur pour le MHSC. Champion de France en 2012, Montpellier cherche depuis plusieurs années à retrouver une dynamique sportive plus ambitieuse. L’apport de nouveaux capitaux pourrait permettre au club de renforcer son attractivité sur le marché des transferts et d’accélérer son développement. Sauf retournement de situation de dernière minute, le feuilleton devrait désormais connaître son épilogue très rapidement.