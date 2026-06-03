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FRANCE

OM, FC Nantes, OL : vente imminente pour un club historique, la DNCG est déjà au courant ! 

Par Bastien Aubert - 3 Juin 2026, 21:00
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Laurent Nicollin (MHSC)

Un club historique du championnat de France s’apprête à être vendu dans les plus brefs délais : la DNCG est au courant !

Un séisme pourrait bien se préparer dans l’Hérault. Alors que l’avenir de plusieurs clubs français est scruté de près, le Montpellier Hérault Sport Club se dirige vers une évolution majeure de sa structure. D’après Midi Libre et Romain Molina, une vente du club serait désormais en phase avancée.

Une transition en cours de finalisation

Selon plusieurs éléments récents, la famille Nicollin aurait accepté le principe d’un passage de relais. Contrairement aux saisons précédentes, la direction ne se serait pas engagée à combler d’éventuels déficits futurs lors de son passage devant la DNCG, laissant ainsi la responsabilité financière au futur repreneur.

Un signal fort, interprété par beaucoup comme une confirmation implicite que la vente est en bonne voie. Toujours selon ces sources, les derniers détails seraient en cours de finalisation et une annonce pourrait intervenir dans un délai relativement court.

Une situation financière sous contrôle

Le passage devant la DNCG a visiblement été un élément clé du dossier. Le fait que le club ait obtenu un feu vert sans engagement majeur de la part des actuels dirigeants serait perçu comme une étape importante vers une transition fluide. Ce type de montage est souvent observé lors des changements d’actionnaires dans le football français, lorsque des repreneurs potentiels sont déjà identifiés et en phase d’officialisation.

Si cette opération se confirme, elle marquerait un tournant important dans l’histoire récente du club héraultais. La famille Nicollin est en effet intimement liée à l’identité du MHSC depuis plusieurs décennies, et un changement de gouvernance représenterait une nouvelle ère pour le club. Dans ce contexte, les supporters attendent désormais des annonces officielles pour confirmer ou non cette évolution structurelle majeure. Une chose est certaine : le dossier avance, et Montpellier semble plus proche que jamais d’un changement de dimension en coulisses.

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