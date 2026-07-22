Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Convoité par le RC Lens, l’OL et le Stade Rennais au mercato, Loïs Openda (Juventus, 26 ans) prépare bel et bien son grand retour en Ligue 1 cet été.

Le retour de Loïs Openda (26 ans) en Ligue 1 prend de plus en plus d’épaisseur. Courtisé par le RC Lens, l’OL et le Stade Rennais, l’attaquant belge aurait déjà donné une première réponse très claire à l’un de ses prétendants.

L’OL marque des points avec Openda

D’après Sébastien Vidal, Loïs Openda se montre particulièrement réceptif à l’intérêt de l’Olympique Lyonnais : « Openda répond favorablement à l’intérêt de Lyon. Le joueur de la Juventus et le club rhodanien sont sur la même longueur d’onde. Lyon aimerait un prêt avec OA, comptant sur l’argent de la Ligue des champions pour financer le deal. Contrat de 3+1 si le joueur reste après un prêt concluant… » Cette tendance confirme les précédentes informations selon lesquelles Paulo Fonseca apprécie énormément le profil de l’ancien Lensois et souhaite en faire une pièce importante de son projet.

Un montage financier à trouver

Si le joueur semble séduit par la perspective de rejoindre l’OL, le plus dur reste à faire. Le club rhodanien privilégie un prêt avec option d’achat, un montage qui lui permettrait de limiter son investissement immédiat. Les revenus attendus de la Ligue des champions serviraient ensuite à financer définitivement l’opération si Openda venait à être conservé. En cas de transfert définitif après une première saison convaincante, un contrat de trois ans, assorti d’une année supplémentaire en option, attendrait l’international belge.

Le RC Lens toujours en embuscade ?

Du côté du RC Lens, le rêve d’un retour de Loïs Openda n’est pas totalement abandonné. Les Sang et Or suivent toujours le dossier, mais les exigences de la Juventus Turin, aussi bien sur le salaire que sur les conditions du prêt, rendent l’opération particulièrement compliquée pour les finances artésiennes. Jean-Louis Leca travaille d’ailleurs en parallèle sur plusieurs autres pistes offensives afin de ne pas dépendre exclusivement de ce dossier. Le dossier reste donc ouvert, mais l’OL semble aujourd’hui disposer d’un avantage important grâce à la volonté affichée d’Openda et aux échanges positifs engagés entre les différentes parties.