OL Mercato : les discussions sont lancées pour un transfert à 25 M€

Leeds United a entamé des discussions avec l’OL pour Pavel Šulc, mais un écart subsiste sur le montant du transfert.

Le dossier Pavel Šulc s’anime sur le marché des transferts. Selon les informations de Foot Mercato, Leeds United a engagé des discussions avec l’Olympique Lyonnais pour tenter de recruter le milieu offensif international tchèque de 25 ans. Si les échanges sont bien en cours, aucun accord n’a encore été trouvé entre les deux clubs.

Le principal point de désaccord concerne l’indemnité de transfert. L’OL, toujours sous la surveillance de la DNCG et à la recherche de liquidités, valorise son joueur autour de 25 millions d’euros, un montant jugé élevé par le club anglais à ce stade des négociations.

Une saison qui a fait grimper sa cote

Arrivé à Lyon il y a un an en provenance du Viktoria Plzeň pour environ 7,5 millions d’euros, Pavel Šulc a rapidement explosé sous les ordres de Paulo Fonseca. Auteur de 15 buts et 10 passes décisives en 42 matchs toutes compétitions confondues la saison passée, le Tchèque s’est imposé comme l’un des joueurs les plus décisifs de l’effectif lyonnais.

Reste désormais à savoir si Leeds acceptera de s’aligner sur les exigences financières de l’OL, qui espère conserver son meneur de jeu au moins jusqu’au tour préliminaire de Ligue des champions, à moins d’une offre difficile à refuser.