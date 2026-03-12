OL Mercato : l’incroyable valorisation de Pavel Šulc !

Le Olympique Lyonnais peut se féliciter d’avoir réalisé l’un des coups les plus rentables de son recrutement récent. Selon les dernières estimations du CIES Football Observatory, l’effectif lyonnais possède aujourd’hui une valeur globale de 304 millions d’euros. Et un joueur se distingue particulièrement : Pavel Šulc, désormais le joueur le plus valorisé du club, avec une estimation de 34,1 millions d’euros.

Un transfert devenu une énorme réussite

Arrivé en provenance du FC Viktoria Plzeň pour 7,5 millions d’euros, Pavel Šulc représente aujourd’hui l’un des paris les plus réussis du mercato lyonnais.

En quelques mois seulement, sa valeur marchande a explosé, portée par ses performances remarquées en Ligue 1 et dans les autres compétitions. Le milieu offensif tchèque s’est imposé comme l’un des joueurs les plus décisifs du championnat.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes :

13 buts et 7 passes décisives toutes compétitions confondues

10 buts et 3 passes décisives en Ligue 1

Une contribution offensive qui a rapidement conquis le Groupama Stadium et les supporters lyonnais.

Une absence qui pèse lourd sur l’OL

Mais ces dernières semaines, l’absence de Pavel Šulc se fait cruellement ressentir. Touché musculairement lors d’un déplacement à Strasbourg, le Tchèque a dû manquer plusieurs rencontres importantes. Sans lui, l’OL peine à retrouver la même créativité offensive et la même capacité à accélérer le jeu.

La situation est d’autant plus délicate que l’autre atout offensif, Afonso Moreira, sort lui aussi d’une période compliquée. L’ailier portugais a connu un mois difficile, marqué par une rechute après une première tentative de retour. Le staff médical a donc opté pour une reprise progressive avec un travail individualisé afin d’éviter toute prise de risque.

Fonseca espère un retour rapide

L’entraîneur lyonnais Paulo Fonseca reste toutefois optimiste. Le technicien portugais a récemment évoqué la possibilité d’un retour de Šulc et Moreira avant la prochaine trêve internationale.

Une perspective essentielle pour un OL qui manque actuellement de profondeur offensive. Car lorsque les deux joueurs sont disponibles, ils ont déjà démontré leur capacité à porter l’animation offensive lyonnaise, notamment en l’absence d’un véritable buteur de métier.

Avec sa créativité entre les lignes, sa capacité à marquer et à faire jouer les autres, Pavel Šulc s’est rapidement imposé comme l’un des visages du renouveau offensif lyonnais.

Et au vu de sa progression fulgurante, sa valorisation pourrait bien continuer de grimper dans les mois à venir.