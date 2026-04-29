À l’approche du mercato estival, l’OL pourrait se positionner sur une recrue qui séduit également l’OM. Cela rappelle étrangement le dossier Himad Abdelli cet hiver.

Le duel entre l’OM et l’OL pourrait bien reprendre de plus belle sur le marché des transferts. Les deux clubs seraient à nouveau en concurrence sur un dossier commun, rappelant un précédent récent qui avait déjà fait parler : celui d’Himad Abdelli. Cette fois, c’est un profil d’un tout autre calibre qui attire les regards.

Youssouf Fofana dans le viseur de l’OL… et de l’OM

Selon plusieurs échos venus de Calcio Mercato, l’OL suivrait de très près la situation de Youssouf Fofana, actuellement à l’AC Milan. Le milieu de terrain français, âgé de 27 ans, réalise une saison solide en Serie A et reste un joueur très apprécié pour son impact physique et sa capacité à stabiliser l’entrejeu.

Mais Lyon n’est pas seul sur le coup. L’OM serait également attentif à l’évolution du dossier, ce qui promet un nouveau bras de fer entre les deux rivaux historiques. Le profil de Fofana colle parfaitement aux besoins des deux clubs : intensité, expérience internationale et volume de jeu dans l’entrejeu.

Le souvenir encore frais du dossier Abdelli

Si l’intérêt serait réel, la faisabilité du transfert reste une autre histoire. L’AC Milan ne compte pas brader son joueur, dont la valeur est estimée à plusieurs dizaines de millions d’euros. Une somme importante pour deux clubs qui doivent composer avec des équilibres financiers différents, même si une qualification en Ligue des Champions pourrait rebattre les cartes, notamment du côté lyonnais. Dans tous les cas, le dossier s’annonce coûteux et très concurrentiel.

Ce potentiel affrontement entre l’OM et l’OL ravive forcément un souvenir récent : celui d’Himad Abdelli. Lors du dernier mercato hivernal, les deux clubs s’étaient déjà retrouvés en opposition pour recruter le milieu algérien d’Angers. Après plusieurs jours de lutte, c’est finalement l’Olympique de Marseille qui avait raflé la mise. Mais le joueur peine aujourd’hui à s’imposer, au point que son transfert est déjà qualifié de décevant par certains observateurs.

Un bras de fer qui dépasse le terrain

Ce nouveau dossier pourrait donc relancer une rivalité sportive et stratégique sur le marché des transferts entre Lyon et Marseille. D’un côté, l’OL cherche à reconstruire un milieu solide autour de profils expérimentés. De l’autre, l’OM veut renforcer son impact physique au cœur du jeu pour franchir un cap dans la régularité. Le duel est donc logique… mais loin d’être simple à trancher.

Au-delà du sportif, ce type de confrontation illustre aussi la volonté des deux clubs de reprendre une place plus forte dans la hiérarchie de la Ligue 1. Mais entre contraintes financières, concurrence européenne et historique récent mitigé sur certains dossiers, le mercato s’annonce une nouvelle fois très stratégique.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)