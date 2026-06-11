Avant son passage devant la DNCG, l’OL avance sur son mercato estival et Paulo Fonseca a une idée XXL pour renforcer son effectif la saison prochaine.

L’OL avance à grandes enjambées sur son mercato estival malgré l’incertitude liée au passage devant la DNCG. Dans le même temps, Paulo Fonseca commence déjà à dessiner les contours de son projet pour la saison prochaine, avec des ambitions clairement revues à la hausse.

L’OL a déjà sécurisé Noham Kamara

Premier dossier bouclé en interne, celui de Noham Kamara. Prêté par le PSG cet hiver, le jeune défenseur francilien va désormais s’inscrire dans la durée à l’OL. Le club rhodanien a levé l’option d’achat pour environ 4,1 millions d’euros, avec un contrat longue durée jusqu’en 2030. Des bonus pouvant atteindre 2 millions d’euros sont également prévus, tandis que le PSG conserve un intéressement de 20 % sur une future revente.

Une opération structurée, pensée pour miser sur un profil jeune et à fort potentiel. Kamara sera attendu dès la reprise de l’entraînement le 29 juin, avec en ligne de mire un été chargé et surtout un troisième tour préliminaire de Ligue des champions programmé début août. Un contexte idéal pour tester la solidité d’un effectif encore en construction.

Fonseca rêve de son chouchou au LOSC

Mais c’est surtout en attaque que Fonseca veut frapper un grand coup. Et le nom qui revient avec insistance est celui de Jonathan David. L’entraîneur portugais connaît parfaitement l’attaquant canadien pour l’avoir dirigé au LOSC, où il avait explosé sous ses ordres avec 52 buts toutes compétitions confondues sur deux saisons. Une relation technique forte, presque évidente sur le papier, qui explique l’insistance du coach lyonnais en interne. Le problème, lui, est beaucoup plus concret. Jonathan David dispose aujourd’hui d’un contrat courant jusqu’en 2030 et d’un salaire estimé à 7,8 millions d’euros par saison, un niveau difficilement compatible avec la réalité économique actuelle de Lyon. Pour espérer concrétiser une arrivée, même sous forme de prêt, il faudrait que la Juventus accepte de prendre en charge une part majeure de son salaire, scénario jugé très improbable à ce stade.

Autre option évoquée en interne, un effort salarial du joueur lui-même. Mais là encore, rien n’indique que Jonathan David soit prêt à consentir une telle baisse, surtout dans un marché où sa cote reste élevée malgré les contraintes financières de certains clubs. À ce stade, le dossier ressemble davantage à une ambition de coach qu’à une piste réellement activable. En toile de fond, l’OM apparaît aussi indirectement dans ce jeu de concurrence implicite. Lyon cherche à se repositionner sur des profils offensifs de très haut niveau, là où Marseille suit également des pistes ambitieuses pour renforcer son secteur offensif. Un contexte qui rend chaque dossier encore plus stratégique, et encore plus compliqué.