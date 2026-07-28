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FRANCE

FC Barcelone : Lamine Yamal au lit avec Inès Garcia, la vidéo qui fait le buzz !

Par Bastien Aubert - 28 Juil 2026, 00:00
Lamine Yamal (Espagne)

L’influenceuse de 21 ans a partagé une vidéo complice de son couple avec Lamine Yamal (19 ans) après le sacre de l’Espagne à la Coupe du Monde.

Après le sacre de l’Espagne à la Coupe du Monde, Lamine Yamal profite pleinement de son succès… et partage aussi quelques moments plus personnels avec ses proches.

L’ailier du FC Barcelone a fait parler de lui sur les réseaux sociaux après une publication d’Inès, une influenceuse de 21 ans avec qui il est régulièrement associé.

La jeune femme a dévoilé une vidéo complice du couple qui n’a pas tardé à faire le tour de la toile.

Yamal plus amoureux que jamais 

Dans cette séquence publiée sur TikTok, Inès apparaît face à la caméra alors qu’elle se trouve dans un lit. Quelques secondes plus tard, Lamine Yamal fait son apparition et lui adresse un tendre bisou sur la joue gauche, provoquant rapidement de nombreuses réactions des internautes.

Très suivi depuis son explosion sous le maillot du Barça et avec la sélection espagnole, le jeune ailier continue donc de faire parler de lui aussi bien pour ses performances sportives que pour sa vie en dehors des terrains.

Après une Coupe du Monde réussie avec l’Espagne, Lamine Yamal s’offre désormais une parenthèse plus légère avant de retrouver les exigences du FC Barcelone, où il est attendu comme l’un des grands visages du futur.

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