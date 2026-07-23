ASSE : les enseignements encourageants de la défaite aux Rangers

Battue mercredi soir sur la pelouse des Glasgow Rangers (2-1), l’ASSE n’a pas quitté l’Ibrox Stadium avec la tête basse. Après une prestation inquiétante face au Servette Genève quelques jours plus tôt, les Verts ont affiché un tout autre visage. Plus agressifs, plus cohérents dans leur animation et bien plus inspirés offensivement, les hommes d’Ian Cathro ont signé leur match le plus abouti de cette préparation estivale.

Le résultat reste négatif, avec une défaite concédée sur deux penalties, mais le contenu est autrement plus rassurant. À moins de deux semaines de la reprise de la Ligue 2, l’ASSE semble enfin trouver les premiers repères de son nouveau projet de jeu.

Le 4-2-3-1 apporte enfin de l’équilibre

Face au Servette, les Stéphanois avaient peiné à créer du danger, multipliant les approximations techniques et les pertes de balle. À Glasgow, le changement de système a immédiatement sauté aux yeux. En optant pour un 4-2-3-1 plus classique, Ian Cathro a trouvé un meilleur équilibre entre les lignes.

Les Verts ont davantage maîtrisé le ballon, mieux ressorti les premières relances et surtout affiché une vraie capacité à se projeter rapidement vers l’avant. Cette organisation a permis à plusieurs recrues estivales de pleinement s’exprimer.

Jakob Breum, très mobile entre les lignes, disponible dans les petits espaces et toujours juste dans ses choix, a constamment posé des problèmes à la défense écossaise. Son but, inscrit après une offrande parfaite de Thierno Ballo, récompense une prestation pleine d’activité.

Ballo a lui aussi laissé une bonne impression. Sa vitesse, sa percussion et sa capacité à éliminer dans les un-contre-un ont déséquilibré les Rangers. Son centre en retrait parfaitement dosé pour Breum illustre tout ce qu’il peut apporter au jeu stéphanois.

Dans un registre différent, Irvin Cardona a retrouvé de l’allant. Toujours aussi généreux dans ses appels et son pressing, l’attaquant a multiplié les courses pour offrir des solutions à ses partenaires. Sans être décisif, il a retrouvé l’influence qui lui avait parfois manqué ces derniers mois.

Une équipe qui prend forme malgré un mercato encore inachevé

Au milieu du terrain, Áron Csongvai a confirmé que son recrutement répondait à un véritable besoin. Le Hongrois a apporté beaucoup de sérénité dans la circulation du ballon. Calme sous pression, précis dans ses transmissions et intelligent dans son placement, il a souvent permis à l’ASSE de ressortir proprement face au pressing écossais. Son profil semble parfaitement compatible avec les principes de jeu souhaités par Ian Cathro.

Tout n’a évidemment pas été parfait. Défensivement, les Stéphanois ont encore concédé deux penalties évitables. Si le premier paraît sévère, le second intervient après une intervention mal maîtrisée de Gautier Larsonneur, dont la sortie offre aux Rangers l’occasion de reprendre définitivement l’avantage. Le gardien stéphanois pourra difficilement s’exonérer sur cette action.

Malgré cela, le bilan général demeure positif. L’équipe affiche désormais une identité plus lisible, des circuits de passes plus fluides et une meilleure maîtrise collective. Les automatismes commencent à apparaître entre les nombreuses recrues estivales, ce qui constitue sans doute la principale satisfaction de cette rencontre.

Cette montée en puissance devrait encore s’accentuer avec les retours attendus d’Augustine Boakye et de Mahmoud Jaber, deux joueurs capables d’apporter de la qualité technique et de renforcer la concurrence dans l’entrejeu.

Le chantier est toutefois loin d’être terminé. L’effectif reste trop important et plusieurs départs majeurs doivent encore être finalisés, notamment ceux de Lucas Stassin, Zuriko Davitashvili, Djylian N’Guessan et Pierre Ekwah. Ces mouvements permettront à l’ASSE de poursuivre son recrutement.

Les dirigeants stéphanois recherchent toujours plusieurs profils pour compléter l’effectif : un latéral gauche, une véritable sentinelle afin de densifier le milieu de terrain et deux attaquants pour compenser les départs annoncés.

Après les doutes nés de la prestation face au Servette, l’ASSE a envoyé un signal encourageant en Ecosse. Les principes de jeu d’Ian Cathro commencent à être assimilés, les recrues montrent déjà leur potentiel et l’équipe semble progressivement prendre forme. Si le mercato se termine comme espéré, les Verts peuvent raisonnablement envisager d’aborder le championnat avec de réelles ambitions.