À LA UNE DU 22 JUIL 2026
[00:00]Coupe du Monde 2026 : Ester Exposito a consolé Mbappé après la débâcle des Bleus 
[23:00]ASSE : énorme coup dur pour les supporters avant les Rangers !
[22:30]PSG, FC Barcelone Mercato : 150 M€ pour Bradley Barcola ! 
[22:00]ASSE, FC Nantes Mercato : l’OL offre un joli coup de pouce à un concurrent pour la montée en L1
[21:30]OM : en plein mercato, Genesio a reçu une excellente nouvelle pour la reprise de la Ligue 1 !
[21:00]ASSE Mercato : la signature d’un défenseur remise en question par le TAS ?
[20:30]FC Barcelone Mercato : le PSG en finale pour Ferran Torres ! 
[20:00]RC Lens Mercato : Leca a trouvé le remplaçant de Sangaré, un couac surgit déjà ! 
[19:30]Stade Rennais Mercato : une troisième piste secrète activée en défense après Cresswell !
[19:00]FC Nantes Mercato : Franck Kita en a terminé de sa mission, Luis Castro dans le viseur !

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE : énorme coup dur pour les supporters avant les Rangers !

Par Bastien Aubert - 21 Juil 2026, 23:00
Ian Cathro, le nouvel entraîneur de l'ASSE

À quatre jours du match de préparation face aux Rangers ce samedi, les supporters de l’ASSE ont appris une mauvaise nouvelle. 

Contrairement à d’autres rencontres de préparation estivale, le match entre les Rangers et l’ASSE (samedi) ne sera pas diffusé gratuitement. Les supporters devront se rendre sur la plateforme vidéo officielle du club écossais pour suivre la rencontre. 

Une addition qui passe mal chez les supporters

Deux formules sont proposées : un accès au match pour 6 livres sterling ou un abonnement plus complet à 24 livres offrant un accès illimité aux contenus de la plateforme. Pour de nombreux supporters de l’ASSE, cette diffusion payante laisse un goût amer. 

Débourser plusieurs euros pour regarder un simple match amical de pré-saison est loin de faire l’unanimité, d’autant que les rencontres de préparation sont souvent proposées gratuitement par les clubs ou leurs diffuseurs. 

Un test important pour l’ASSE de Cathro

Sur les réseaux sociaux, plusieurs fans n’ont pas caché leur déception face à cette politique tarifaire.Malgré cette polémique autour de la diffusion, cette rencontre reste un rendez-vous majeur dans la préparation de l’ASSE.

Face à un adversaire de renom, qu’il connaît bien, Ian Cathro disposera d’un véritable test pour évaluer les progrès de son groupe avant le début du championnat de Ligue 2. Les supporters qui accepteront de payer pourront ainsi découvrir les derniers réglages du technicien écossais… à un prix qui ne fait pas vraiment l’unanimité.

ASSE

Actu foot ASSE : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos ASSE : toutes les infos foot