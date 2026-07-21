À quatre jours du match de préparation face aux Rangers ce samedi, les supporters de l’ASSE ont appris une mauvaise nouvelle.

Contrairement à d’autres rencontres de préparation estivale, le match entre les Rangers et l’ASSE (samedi) ne sera pas diffusé gratuitement. Les supporters devront se rendre sur la plateforme vidéo officielle du club écossais pour suivre la rencontre.

Une addition qui passe mal chez les supporters

Deux formules sont proposées : un accès au match pour 6 livres sterling ou un abonnement plus complet à 24 livres offrant un accès illimité aux contenus de la plateforme. Pour de nombreux supporters de l’ASSE, cette diffusion payante laisse un goût amer.

Débourser plusieurs euros pour regarder un simple match amical de pré-saison est loin de faire l’unanimité, d’autant que les rencontres de préparation sont souvent proposées gratuitement par les clubs ou leurs diffuseurs.

Un test important pour l’ASSE de Cathro

Sur les réseaux sociaux, plusieurs fans n’ont pas caché leur déception face à cette politique tarifaire.Malgré cette polémique autour de la diffusion, cette rencontre reste un rendez-vous majeur dans la préparation de l’ASSE.

Face à un adversaire de renom, qu’il connaît bien, Ian Cathro disposera d’un véritable test pour évaluer les progrès de son groupe avant le début du championnat de Ligue 2. Les supporters qui accepteront de payer pourront ainsi découvrir les derniers réglages du technicien écossais… à un prix qui ne fait pas vraiment l’unanimité.