ASSE : après onze recrues, cinq nouvelles signatures officialisées !

Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

L’AS Saint-Étienne continue de bâtir un effectif capable de retrouver immédiatement l’élite du football féminin. Après avoir enregistré onze recrues, les Vertes viennent d’officialiser les prolongations de cinq joueuses importantes : Faustine Bataillard, Sarah Cambot, Héloïse Mansuy, Emma Templier et Rachel Corboz.

Cinq joueuses poursuivent l’aventure

Le grand chantier se poursuit chez les féminines de l’ASSE. Après avoir profondément renouvelé son groupe, le club stéphanois souhaite également conserver une ossature expérimentée pour encadrer ses nombreuses recrues.

Faustine Bataillard portera encore le maillot vert la saison prochaine. Arrivée dans le Forez en 2019, la milieu de terrain prolonge son contrat d’une année supplémentaire. Sa connaissance du club et son attachement à l’ASSE seront précieux dans un effectif largement remodelé.

Sarah Cambot a également décidé de poursuivre l’aventure. Débarquée à Saint-Étienne en 2024, elle apportera son expérience, sa personnalité et son leadership durant la saison 2026-2027.

Héloïse Mansuy disputera quant à elle une deuxième saison sous les couleurs stéphanoises. Son maintien permet au staff de conserver une joueuse déjà adaptée à l’environnement et aux exigences du club.

Templier et Corboz apportent de la continuité

Arrivée en provenance de l’OGC Nice pendant l’été 2024, Emma Templier reste elle aussi à l’ASSE. La gardienne va pouvoir poursuivre sa progression dans le Forez et participer à la bataille pour retrouver la Première Ligue.

La dernière prolongation concerne Rachel Corboz. À 30 ans, la Franco-Américaine fait partie des joueuses capables d’encadrer les nombreux jeunes talents du groupe. Son expérience du haut niveau et sa qualité technique représenteront deux atouts majeurs pour mener les Vertes vers leur objectif.

Ces cinq joueuses figurent désormais dans l’effectif stéphanois pour la prochaine saison de Seconde Ligue. Site officiel de l’ASSE

Déjà onze recrues chez les Vertes

Ces prolongations interviennent après une première partie de mercato particulièrement mouvementée. L’ASSE a déjà enregistré onze renforts, soit pratiquement une équipe complète.

Ninon Blanchard effectue son retour à Saint-Étienne, tandis que Pauline Sierra, Mathilde Kack, Dona Scannapieco, Inna Hlushchenko, Ithaisa Vinoly, Roxane Couasnon, Lorna Chicha Douvier, Céleste Delcroix, Agathe Felden et Louna Belhout-Achi ont rejoint le projet.

L’objectif de la direction est clair : renouveler le groupe sans repartir de zéro. Les nombreuses arrivées doivent apporter de la concurrence et un nouveau souffle, tandis que les prolongations permettent de préserver des repères indispensables.

Avec seize mouvements déjà actés entre les onze recrues et les cinq joueuses conservées, l’essentiel du nouvel effectif semble désormais constitué.

La remontée comme unique objectif

Après avoir quitté l’élite, les Stéphanoises veulent éviter de s’installer en Seconde Ligue. Le club a donc rapidement construit un groupe capable de jouer les premiers rôles et de viser une remontée immédiate.

Le mercato devrait maintenant ralentir. Des ajustements restent possibles pendant la préparation en fonction des besoins identifiés par le staff, mais la base du groupe est désormais bien présente.

Le premier test officiel est déjà fixé. Les Vertes se déplaceront à Avion le 29 août pour affronter le RC Lens, pensionnaire de Première Ligue, dans le cadre de la Coupe LFFP.

Cette rencontre permettra de mesurer rapidement l’état d’avancement du nouveau projet stéphanois. Après onze recrues et cinq prolongations, l’ASSE a désormais posé les fondations. Place maintenant au terrain et à une mission clairement assumée : retrouver l’élite dès la fin de la saison.