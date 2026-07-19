ASSE Mercato : un attaquant des Verts tout proche d’un départ en Ligue 2 ?

De retour à l’ASSE après un prêt formateur à Aubagne, Enzo Mayilla pourrait déjà repartir.

L’avenir d’Enzo Mayilla pourrait s’écrire loin du Forez. Selon les informations de La Voix du Nord, relayées par plusieurs médias, l’USL Dunkerque s’intéresse au jeune attaquant de l’ASSE pour renforcer son attaque cet été. À ce stade, aucun accord n’a été trouvé entre les deux clubs et les modalités restent à définir. Cependant, Mayilla n’était pas présent à Genève face au Servette, puisqu’il est déjà à Dunkerque pour finaliser son arrivée.

Sous contrat avec Saint-Étienne, Mayilla revient d’une saison en prêt au SC Aubagne, où il a découvert les exigences du National. Malgré un exercice d’apprentissage, le buteur formé à l’Étrat a montré des progrès, terminant la saison avec 7 buts et 2 passes décisives avant de retrouver les Verts durant la préparation estivale.

L’ASSE face à un choix pour son jeune attaquant

À 20 ans, Enzo Mayilla fait partie des jeunes joueurs dont l’avenir reste à définir. Auteur d’un but lors du premier match amical de l’ASSE cet été, il a rappelé qu’il possédait un potentiel intéressant. Mais avec une forte concurrence en attaque, un départ vers Dunkerque pourrait lui offrir un temps de jeu précieux en Ligue 2 pour poursuivre sa progression.