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[11:50]PSG Mercato : c’est confirmé pour la troisième recrue !
[11:25]OM Mercato : Lorenzi craque pour un Brésilien à 8 M€ !
[11:00]Une révélation du Mondial 2026 signe en L1, le LOSC officialise sa 3e recrue, un ex du RC Lens rebondit au Qatar
[10:40]OL Mercato : contre-temps pour la sixième recrue !
[10:20]ASSE Mercato : opération dégraissage activée, deux joueurs sur la grille de départ
[10:00]FC Nantes Mercato : rebondissement pour le transfert de Lafont !
[09:40]Stade Rennais : le onze type de Franck Haise au 19 juillet
[09:20]RC Lens Mercato : c’est confirmé pour la cinquième recrue !
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FRANCE

Une révélation du Mondial 2026 signe en L1, le LOSC officialise sa 3e recrue, un ex du RC Lens rebondit au Qatar

Par Fabien Chorlet - 19 Juil 2026, 11:00
Patrick Beach à la Coupe du monde 2026

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

Troyes : Patrick Beach rejoint l’ESTAC ! (officiel)

L’ESTAC s’offre l’une des révélations de la Coupe du monde 2026. Le club troyen a officialisé ce dimanche l’arrivée de Patrick Beach, titulaire dans les cages de l’Australie lors de ce Mondial. Le gardien des Socceroos arrive en provenance de Melbourne City et s’est engagé jusqu’en juin 2031 avec Troyes. Il s’agit de la troisième recrue

LOSC : Kouassi est Lillois ! (officiel)

L’ancien défenseur central du Paris Saint-Germain, Tanguy Kouassi, qui évoluait au FC Séville, s’est officiellement engagé ce samedi avec le LOSC, pour deux ans plus un an option. Il fait ainsi son retour en Ligue 1, six ans après son départ du PSG pour le Bayern Munich. Il s’agit de la troisième recrue estivale des Dogues après Loun Srdanovic et Basar Onal.

Ex-RC Lens : c’est officiel pour Saïd à Al-Shamal !

Libre de tout contrat depuis son départ du RC Lens, Wesley Saïd sera bien un joueur d’Al-Shamal la saison prochaine. Le club qatari a enfin officialisé la venue du désormais ex-attaquant sang et or, qui a signé ce samedi soir son contrat avec son nouveau club.

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