Une révélation du Mondial 2026 signe en L1, le LOSC officialise sa 3e recrue, un ex du RC Lens rebondit au Qatar

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

Troyes : Patrick Beach rejoint l’ESTAC ! (officiel)

L’ESTAC s’offre l’une des révélations de la Coupe du monde 2026. Le club troyen a officialisé ce dimanche l’arrivée de Patrick Beach, titulaire dans les cages de l’Australie lors de ce Mondial. Le gardien des Socceroos arrive en provenance de Melbourne City et s’est engagé jusqu’en juin 2031 avec Troyes. Il s’agit de la troisième recrue

𝐁𝐢𝐞𝐧𝐯𝐞𝐧𝐮𝐞 𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐜𝐤 ! 💙



L'ESTAC est heureuse d'annoncer l'arrivée de Patrick Beach ! Le gardien international australien de 22 ans s'est engagé avec le club troyen jusqu'en juin 2031.



Le communiqué 👉 https://t.co/xnlYQMp0VN#fiersdêtretroyens 🔵⚪ pic.twitter.com/0LiFMHpH6O — ESTAC Troyes (@estac_officiel) July 19, 2026

LOSC : Kouassi est Lillois ! (officiel)

L’ancien défenseur central du Paris Saint-Germain, Tanguy Kouassi, qui évoluait au FC Séville, s’est officiellement engagé ce samedi avec le LOSC, pour deux ans plus un an option. Il fait ainsi son retour en Ligue 1, six ans après son départ du PSG pour le Bayern Munich. Il s’agit de la troisième recrue estivale des Dogues après Loun Srdanovic et Basar Onal.

Le LOSC officialise aujourd’hui l’arrivée au Club de Tanguy Nianzou. Le défenseur franco-ivoirien a paraphé un contrat de 2 saisons (+ 1 en option) et évoluera sous les couleurs lilloises la saison prochaine ! 🤩



Bienvenue à Lille Tanguy ! ❤️



Le communiqué de presse 👉… pic.twitter.com/ZbMFQWKyws — LOSC (@losclive) July 18, 2026

Ex-RC Lens : c’est officiel pour Saïd à Al-Shamal !

Libre de tout contrat depuis son départ du RC Lens, Wesley Saïd sera bien un joueur d’Al-Shamal la saison prochaine. Le club qatari a enfin officialisé la venue du désormais ex-attaquant sang et or, qui a signé ce samedi soir son contrat avec son nouveau club.