L’ailier gauche reconverti latéral Ben Old estime que l’ASSE a largement la capacité de battre Troyes ce samedi mais qu’il lui faudra mettre deux ingrédients oubliés à Bastia (0-2) samedi dernier.

On y est ! La finale de Ligue 2 tant attendue a lieu ce samedi à Geoffroy-Guichard. Hélas, la défaite de l’ASSE à Bastia (0-2) samedi dernier fait que peu, même en cas de victoire, les Verts ne pourront pas dépasser l’ESTAC pour s’emparer de la tête du classement. Mais ils feraient tout de même un grand pas vers une montée directe s’ils s’imposer dans ce choc à guichets fermés. Présent hier en conférence de presse, dans des propos retranscrits par Evect, Ben Old a rappelé que son équipe avait toutes les qualités pour parvenir à ses fins mais qu’il lui faudrait mettre des ingrédiens oubliés à Furiani la semaine dernière…

« Si on a l’envie, la détermination… »

« Pour l’équipe c’est évidement un match qui va être très important, excitant à jouer. Notre plus gros challenge est vraiment de se concentrer sur un match à la fois. On sait que cette rencontre va être très importante et qu’il va falloir donner le meilleur de nous même, mais le challenge sera de prendre match après match. C’est un match vraiment important pour nous, on sait qu’on arrive sur la fin de saison et qu’on est bien placé pour réaliser nos objectifs. Personnellement je suis très excité et je sais que le match qui vient est très important. Ce qui nous plaît là-dedans, c’est qu’on a notre destin entre les mains, il reste trois matchs et si on gagne les trois on sera promu. L’objectif c’est vraiment de se concentrer sur la prochaine rencontre et ça va être un beau match avec une très grosse ambiance. »

« C’était une grosse déception autant pour nous que pour les supporters, car on était sur une très belle série d’invincibilité. Le plus gros élément à retenir de cette rencontre, c’est que dans ce championnat il faut toujours se battre au maximum contre n’importe quelles équipes. À Bastia, il y a plusieurs raisons, technique, tactique, mentale peut-être, qui ont indiqué qu’on était en dessous de nos standards habituels, pour quelles raisons je l’ignore. Mais on a passé très peu de temps à évoquer ce match, on s’est rapidement tourné et concentré sur la rencontre face à Troyes. Maintenant, ce qui nous importe c’est de faire le maximum contre cette équipe. Cette déception contre Bastia va nous servir de motivation, d’être encore plus déterminés. Arriver sur ce match contre Troyes avec un maximum d’envie, on va tout mettre sur le terrain pour arriver à faire une meilleure performance. Si on a l’envie, la détermination, qu’on livre un match de bonne qualité technique, je pense que poussé par notre public, on sera capable de livrer une belle performance. Je suis très excité à l’idée de jouer ce match. »