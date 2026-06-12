ASSE : Kilmer Sports boucle une signature très attendue !

18+ · Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance · Offre soumise aux conditions de l’opérateur.

Tout le monde est d'accord sur le principe du transfert, il ne manque plus que les signatures.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

L’ASSE tient une excellente nouvelle. Alors que le club stéphanois prépare déjà les contours de son futur effectif, Kilmer Sports est en passe de verrouiller l’un des plus grands talents du centre de formation. Selon les informations de L’Équipe, Paul Eymard devrait prolonger son contrat avec les Verts sur le long terme.

Une signature forte pour Saint-Étienne. À seulement 18 ans, le milieu de terrain fait partie des jeunes les plus prometteurs du club. Et alors que plusieurs formations avaient déjà tenté leur chance pour l’attirer, l’ASSE a réussi à garder la main sur ce dossier sensible.

L’ASSE sécurise l’un de ses grands espoirs

Paul Eymard va poursuivre son aventure dans le Forez. Six mois seulement après la signature de son premier contrat professionnel, officialisée en janvier dernier pour ses 18 ans, le jeune milieu stéphanois s’apprête déjà à lier son avenir plus durablement avec son club formateur.

L’année exacte de fin de contrat n’est pas encore connue, mais la tendance est claire : l’ASSE veut verrouiller son joyau. Après des négociations longues et parfois laborieuses pour son premier bail professionnel, cette prolongation apparaît comme un signal très positif.

Pour Kilmer Sports, c’est aussi une manière de montrer que le projet ne repose pas uniquement sur le mercato extérieur, mais également sur la valorisation des meilleurs talents issus du club.

Paul Eymard a refusé de tourner le dos aux Verts

Le dossier était loin d’être anodin. La saison dernière, alors que l’ASSE évoluait encore en Ligue 2, plusieurs clubs avaient transmis des offres concrètes pour tenter d’arracher Paul Eymard aux Verts.

Mais la direction stéphanoise avait fermé la porte. Le club savait qu’il détenait un joueur à très fort potentiel et ne voulait pas prendre le risque de voir partir un élément formé à la maison avant même qu’il ne puisse réellement s’imposer dans le Forez.

Finalement, le joueur a également fait un choix fort. Très attaché à l’ASSE, enfant de la région, Paul Eymard croit au projet stéphanois et devrait le démontrer en prolongeant son contrat.

🚨 𝗟'𝗔𝗦𝗦𝗘 𝗩𝗔 𝗣𝗥𝗢𝗟𝗢𝗡𝗚𝗘𝗥 𝗦𝗢𝗡 𝗧𝗔𝗟𝗘𝗡𝗧 𝗣𝗔𝗨𝗟 𝗘𝗬𝗠𝗔𝗥𝗗 ! 💚



Le jeune milieu de terrain, brièvement apparu en championnat, va prolonger sur la durée avec les Verts. 💎👀



(@lequipe) pic.twitter.com/aiVF1JVp8i — Actu Ligue 2 (@L2Actu_) June 12, 2026

Un signal fort envoyé par Kilmer Sports

Cette signature attendue arrive à un moment important. Depuis son arrivée, Kilmer Sports est scruté de près sur sa capacité à structurer un projet cohérent et durable. Conserver Paul Eymard s’inscrit pleinement dans cette logique.

L’ASSE a besoin de recruter, mais elle doit aussi protéger ses propres talents. Dans un club historiquement lié à son centre de formation, voir un jeune prometteur s’inscrire dans la durée est toujours un symbole fort.

En verrouillant Eymard, Saint-Étienne envoie aussi un message aux autres jeunes du club : il existe une place à prendre dans le projet, à condition de s’imposer et de répondre aux exigences du haut niveau.

Un profil qui plaît beaucoup en interne

Paul Eymard est considéré comme un milieu de terrain très prometteur. Technique, intelligent dans ses déplacements et déjà identifié comme l’un des joueurs d’avenir du club, il représente un profil que l’ASSE veut accompagner avec patience.

Son évolution sera évidemment suivie de près. À 18 ans, il a encore besoin de temps, de rythme et d’expérience. Mais le club semble convaincu qu’il peut devenir, à moyen terme, un élément important de l’effectif professionnel.

Cette prolongation doit donc permettre de travailler sereinement, sans la pression immédiate d’un départ ou d’un contrat trop court.

Une blessure qui freine temporairement sa progression

Le seul bémol concerne son état physique. Actuellement blessé, Paul Eymard devrait manquer une bonne partie de la préparation estivale. Le milieu de terrain a été victime d’une fracture du tibia avec la réserve courant avril.

Un coup dur pour un joueur qui aurait forcément eu envie de profiter de la présaison pour marquer des points. Mais cette prolongation montre aussi que l’ASSE ne raisonne pas à court terme. Le club croit en son potentiel et veut l’accompagner dans la durée, malgré cette blessure.

L’objectif sera désormais de le voir revenir dans les meilleures conditions, sans brûler les étapes.

Une excellente nouvelle pour le Peuple Vert

Dans un contexte où les supporters attendent des garanties fortes sur le projet sportif, cette prolongation devrait être bien accueillie. Paul Eymard incarne ce que le public stéphanois aime voir : un jeune du club, attaché au maillot, qui choisit de rester malgré les sollicitations.

Kilmer Sports boucle donc une signature importante, à la fois sportive et symbolique. L’ASSE protège l’un de ses grands talents et prépare l’avenir avec un joueur qui croit au projet.

Après plusieurs semaines d’incertitudes et de chantiers ouverts, les Verts tiennent enfin une nouvelle rassurante. Paul Eymard devrait rester, et c’est déjà une petite victoire pour Saint-Étienne.