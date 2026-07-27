Désireux de recruter Ferran Torres (26 ans) au mercato estival, le PSG a lancé les grands moyens pour faire craquer l’attaquant du FC Barcelone.

Le PSG pourrait tenter un nouveau coup sur le marché. Selon Ekrem Konur, le club parisien serait prêt à proposer à Ferran Torres un contrat de quatre ans avec un salaire supérieur à celui qu’il perçoit actuellement au FC Barcelone.

Le PSG offre plus à Torres que le Barça

L’attaquant espagnol de 26 ans aurait déjà exprimé son envie de quitter la Catalogne. Une décision qui ouvre la porte à un possible départ cet été, alors que Paris surveille attentivement sa situation.

L’un des principaux arguments du PSG serait la présence de Luis Enrique sur le banc parisien. Le technicien espagnol connaît parfaitement Ferran Torres pour l’avoir dirigé avec la sélection nationale et son influence pèserait fortement dans la réflexion du joueur.

Luis Enrique, facteur X

Le Barça, de son côté, n’aurait pas encore reçu de démarche officielle, mais devra rapidement clarifier sa position si son attaquant confirme ses envies d’ailleurs. Sous contrat avec les Blaugrana, Ferran Torres représente un profil apprécié pour sa polyvalence offensive et son expérience du très haut niveau.

Reste désormais à savoir si l’offre parisienne et la perspective de retrouver Luis Enrique suffiront à convaincre l’ancien joueur de Manchester City de rejoindre la Ligue 1. Le dossier pourrait devenir l’un des feuilletons du mercato du PSG.