FC Barcelone Mercato : Adeyemi est la deuxième recrue estivale du Barça ! (officiel)

Le FC Barcelone a officialisé ce jeudi l’arrivée de Karim Adeyemi en provenance du Borussia Dortmund.

Bouclée depuis plus d’une semaine, la venue de Karim Adeyemi a enfin été officialisée par le FC Barcelone. L’ailier droit allemand rejoint le Barça en provenance du Borussia Dortmund contre 22 millions d’euros, plus 7 millions d’euros de bonus. Le club de la Ruhr a, par ailleurs, négocié 20 % sur une éventuelle future plus-value à la revente. Après Anthony Gordon, Karim Adeyemi devient ainsi la deuxième recrue estivale du champion d’Espagne en titre.

Le communiqué du Barça

« Le FC Barcelone et le Borussia Dortmund ont trouvé un accord pour le transfert de l’attaquant Karim Adeyemi, qui signe un contrat jusqu’en 2031.

Né le 18 janvier 2002 à Munich, d’un père Nigérian et d’une mère roumaine, Adeyemi est une nouvelle arme pour l’attaque du Barça

Tout au long de sa carrière, il a prouvé qu’il s’adaptait facilement sur les deux ailes de l’attaque mais aussi au poste de ‘9 ». De plus, il affiche une vitesse spectaculaire et un excellent sens du placement.

Adeyemi a joué à Salzbourg, en Autriche. C’était son premier club professionnel après avoir évolué dans les équipes de Forstenried, du Bayern Munich et du SpVgg Unterhaching en jeunes. L’actuel entraîneur du Barça lui a offert l’opportunité de faire ses débuts en équipe nationale allemande.

Adeyemi a passé les quatre dernières années au Borussia Dortmund, avec qui il a disputé la Bundesliga et la Ligue des Champions, où il totalise 48 matchs (37 avec l’Allemagne et 11 avec Salzbourg). Il a inscrit 2 buts contre le Barça, lors de la dernière édition de la prestigieuse Coupe d’Europe.

Les retrouvailles avec Flick se feront au sein d’un club où il pourra travailler et continuer à progresser au quotidien, avec la certitude qu’Adeyemi débarque à Barcelone porté par l’ambition et l’envie de faire ses preuves, tout en se mettant au service de son compatriote. Ainsi, après une pause estivale pour recharger les batteries et avec toute la préparation d’avant-saison devant lui, Adeyemi est désormais un joueur blaugrana. »