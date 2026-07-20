Unique buteur de la finale de la Coupe du Monde 2026 entre l’Espagne et l’Argentine (1-0), Ferran Torres (FC Barcelone, 26 ans) reste une piste chaude du PSG.

Le PSG n’a peut-être jamais été aussi bien placé dans le dossier Ferran Torres (26 ans). Alors que Luis Enrique continue de pousser en coulisses pour attirer son ancien protégé, un nouvel élément pourrait rebattre les cartes au FC Barcelone. Et il est directement lié… à Manchester City.

Une clause qui change tout pour le PSG

Selon Marc Mechenoua, rédacteur en chef d’Onze Mondial, le FC Barcelone devra verser 8 millions d’euros à Manchester City si Ferran Torres prolonge son contrat. Cette clause, négociée lors du transfert de l’international espagnol en provenance des Citizens, représente un coût supplémentaire non négligeable pour les finances catalanes. Dans un contexte économique toujours délicat, cette obligation pourrait pousser les dirigeants barcelonais à privilégier une vente plutôt qu’une prolongation.

Du côté du PSG, cette évolution est suivie avec beaucoup d’attention. Luis Enrique apprécie énormément le profil de Ferran Torres, qu’il connaît parfaitement pour l’avoir lancé et installé en sélection espagnole. Polyvalent, capable d’évoluer sur les deux ailes comme dans l’axe, l’attaquant coche toutes les cases recherchées par le technicien parisien pour renforcer son secteur offensif. Le champion d’Europe et désormais champion du monde fait partie des priorités du staff parisien.

Un Mondial qui a confirmé son statut

Ferran Torres arrive de surcroît avec une énorme cote. L’attaquant du FC Barcelone a inscrit l’unique but de la finale de la Coupe du Monde 2026 face à l’Argentine (1-0), offrant ainsi un nouveau titre majeur à la Roja. Ses prestations tout au long du tournoi ont confirmé qu’il faisait désormais partie des références offensives du football européen. À ce jour, Paris apparaît comme le club le plus insistant dans ce dossier.

Le PSG dispose des moyens financiers nécessaires pour convaincre Barcelone et pourrait profiter des contraintes économiques du club catalan pour accélérer les discussions. Si le Barça estime qu’une prolongation coûterait finalement trop cher à cause de cette clause de 8 millions d’euros, un transfert pourrait rapidement devenir la solution privilégiée. De quoi offrir au PSG une véritable opportunité de réaliser l’un des gros coups offensifs de ce mercato estival.