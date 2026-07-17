FC Barcelone : excellente nouvelle dans le dossier Julián Alvarez !

La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Alors que l’Atlético de Madrid affirme publiquement que Julián Alvarez ne partira pas, Diego Simeone préparerait déjà sa succession. L’entraîneur argentin aurait fait de Mikel Oyarzabal sa grande priorité en cas de départ de son attaquant vers le FC Barcelone.

Le feuilleton Julián Alvarez est peut-être sur le point de connaître un nouveau tournant. Déterminé à rejoindre le FC Barcelone, l’attaquant argentin aurait déjà repoussé les approches d’Arsenal et du Paris Saint-Germain. Sa priorité est claire : porter le maillot blaugrana la saison prochaine.

Pour le moment, l’Atlético de Madrid refuse catégoriquement de lui ouvrir la porte. Les dirigeants madrilènes continuent d’afficher une position très ferme, tandis que le Barça assure avoir transmis une proposition officielle dont la durée de validité est limitée.

« Nous n’allons pas danser sur la musique de qui que ce soit, c’est nous qui donnerons le rythme. Nous avons fait une offre formelle. Elle n’est pas illimitée », avait notamment prévenu Joan Laporta.

L’Atlético assure qu’Alvarez restera

Enrique Cerezo s’est chargé de répondre au président barcelonais. Le patron des Colchoneros a reconnu la proximité entre les deux dirigeants, mais il a une nouvelle fois fermé la porte à un transfert.

« Joan Laporta est un bon ami, c’est un excellent président et il sait très bien où Julián Alvarez va jouer la saison prochaine. Julián Alvarez est un joueur de l’Atlético de Madrid et il le restera », a insisté le dirigeant madrilène.

Une déclaration particulièrement forte qui aurait pu refroidir définitivement les espoirs du Barça. Mais dans les coulisses, l’Atlético semble tenir un discours beaucoup moins catégorique. Diego Simeone aurait déjà identifié l’attaquant susceptible de remplacer son compatriote.

Simeone est sous le charme d’Oyarzabal

Selon Jota Jordi, journaliste de l’émission El Chiringuito, l’Atlético de Madrid a commencé à travailler sur la piste Mikel Oyarzabal. Les premiers contacts auraient été très positifs et les négociations pourraient s’intensifier rapidement.

« Il y a un joueur qui plaît beaucoup à l’Atlético et surtout à Diego Simeone. Ce joueur, c’est Oyarzabal. Simeone est amoureux de lui. On me dit que ça ira au bout si Alvarez s’en va », a révélé le journaliste espagnol.

Cette information représente une excellente nouvelle pour le FC Barcelone. Si l’Atlético avance concrètement sur Oyarzabal, c’est probablement que le départ de Julián Alvarez n’est plus considéré comme totalement impossible en interne.

Auteur de 15 buts et 4 passes décisives en 34 rencontres avec la Real Sociedad la saison dernière, Oyarzabal brille également avec l’Espagne pendant la Coupe du monde, avec 5 réalisations en 7 matchs. Son expérience en Liga, sa polyvalence et son efficacité correspondent parfaitement aux attentes de Simeone.

L’arrivée de l’international espagnol pourrait donc provoquer un véritable jeu de chaises musicales : Oyarzabal à l’Atlético et Julián Alvarez au Barça. Officiellement, Madrid ne veut rien entendre. Mais la recherche active de son possible successeur pourrait bien trahir une ouverture inattendue.