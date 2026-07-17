OM, Stade Rennais : énorme coup de froid dans le dossier Kebbal !

Natif de Marseille et cité parmi les pistes offensives de l’OM, Ilan Kebbal ne devrait pas rejoindre le club phocéen cet été. Malgré son profil séduisant et sa remarquable saison avec le Paris FC, son salaire rendrait l’opération beaucoup trop compliquée.

Sur le papier, l’histoire avait tout pour séduire les supporters marseillais. Né à Marseille mais jamais passé par l’Olympique de Marseille, Ilan Kebbal aurait pu découvrir le Vélodrome sous les couleurs de son club natal. Son nom a d’ailleurs régulièrement été associé à l’OM ces dernières semaines, alors que les dirigeants cherchent à renforcer l’effectif de Bruno Genesio.

Auteur d’une excellente saison en Ligue 1, après avoir été l’un des principaux artisans de la montée du Paris FC, le milieu offensif de 28 ans possède encore deux années de contrat. Selon L’Équipe, un départ resterait envisageable durant ce mercato. Mais sa prochaine destination ne devrait pas être Marseille.

Un salaire inaccessible pour l’OM

La raison est essentiellement financière. Kebbal percevrait environ 200 000 euros par mois au Paris FC. Une rémunération que très peu de clubs français peuvent actuellement lui proposer et sur laquelle l’OM ne souhaite pas s’aligner pour ce type de profil.

Le club phocéen cherche désormais à mieux maîtriser sa masse salariale et ne veut plus distribuer des contrats trop importants. Malgré les qualités du meneur de jeu algérien, l’investissement total serait donc jugé disproportionné par les dirigeants marseillais.

Le rêve d’un retour dans sa ville natale semble ainsi déjà terminé. Si Kebbal décide de quitter le Paris FC, la Premier League apparaît comme la destination la plus crédible. Plusieurs formations anglaises auraient déjà manifesté leur intérêt et disposeraient des moyens nécessaires pour répondre à ses exigences salariales.

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Il a des touches sérieuses en Angleterre, même si son entraîneur Liam Rosenior pousse activement pour le conserver.



Le club ferme par ailleurs la porte à un départ de Moustapha Mbow, mais se montre… pic.twitter.com/Y0SDPwBCUT — Actu Ligue 1 (@ActuL1_) July 17, 2026

Rosenior veut absolument conserver Kebbal

Un départ n’est toutefois pas encore acté. Fraîchement arrivé sur le banc parisien, Liam Rosenior considère Kebbal comme une pièce importante de son futur projet. L’ancien entraîneur de Strasbourg n’a d’ailleurs pas caché son admiration pour l’international algérien lors de sa présentation.

« Je veux le garder. C’est un top joueur, il m’a impressionné la saison passée quand je l’ai affronté avec Strasbourg. Il a un jeu qui colle à nos idées », a confié le technicien du Paris FC.

Un discours qui pourrait convaincre Kebbal de poursuivre l’aventure dans la capitale. Après une relation parfois compliquée avec Antoine Kombouaré, le Marseillais de naissance semble désormais disposer de toute la confiance de son nouvel entraîneur.

L’avenir de Kebbal devrait donc se jouer entre une prolongation de son aventure au Paris FC et un départ vers l’Angleterre. Pour l’OM, en revanche, la porte paraît déjà fermée : le talent est apprécié, mais son salaire est considéré comme trop élevé.