OM : Bruno Genesio veut attirer Mbappé à Marseille !

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

L’Olympique de Marseille commence à accélérer sur son mercato estival. Malgré des finances encore fragiles et la nécessité de rassurer la DNCG, Bruno Genesio attend plusieurs renforts de qualité. Le nouvel entraîneur marseillais aurait notamment validé une piste particulièrement séduisante : celle menant à Ethan Mbappé.

La vente de Mason Greenwood à Fenerbahçe offre une première bouffée d’oxygène à l’OM. Le départ de l’attaquant anglais permet au club phocéen de récupérer des liquidités, mais aussi de libérer le salaire le plus important de son vestiaire.

Cette opération ne suffira toutefois pas à régler tous les problèmes financiers du club. La direction olympienne devra probablement boucler d’autres départs avant de pouvoir investir massivement. Cela n’empêche pas Bruno Genesio d’avancer sur la construction de son futur effectif.

Genesio aimerait retrouver Ethan Mbappé

Selon les informations de BFM Marseille, Bruno Genesio souhaiterait attirer Ethan Mbappé sur la Canebière. Le technicien français connaît parfaitement le jeune milieu de terrain pour l’avoir dirigé au LOSC et apprécierait énormément son profil.

À seulement 19 ans, le frère de Kylian Mbappé possède encore une importante marge de progression. Sa polyvalence, sa qualité technique et sa capacité à se projeter pourraient parfaitement correspondre au football prôné par Genesio.

Sous contrat avec Lille jusqu’en juin 2027, Ethan Mbappé est toutefois estimé à près de 10 millions d’euros. Une somme conséquente pour l’OM dans le contexte actuel, même si elle pourrait représenter un investissement intéressant pour l’avenir.

🔵ℹ️ Bruno Genesio voudrait attirer Ethan Mbappé cet été !



Selon un chroniqueur de BFM Marseille, l’OM penserait au frère de Kylian pour pallier les departs de Traoré et Greenwood…



👉 Une piste intéressante ?#TeamOM | #MercatOM #OM pic.twitter.com/mXn7Asxx6a — Peuple Olympien (@peupleolympien) July 15, 2026

Un dossier séduisant, mais encore compliqué

Pour avancer concrètement, Marseille devra certainement continuer à vendre et obtenir quelques garanties financières. Le LOSC ne devrait pas non plus brader un joueur aussi prometteur à seulement un an de la fin de son contrat.

De son côté, Ethan Mbappé pourrait être séduit par la possibilité de retrouver Bruno Genesio et de franchir un nouveau cap dans un environnement aussi passionné que celui du Vélodrome.

Le dossier reste encore loin d’être bouclé, mais l’idée fait déjà rêver : après Kylian au PSG, un autre Mbappé pourrait prochainement découvrir l’un des plus grands rivaux du club parisien. L’intérêt de Genesio est là, reste désormais à l’OM de trouver les moyens de transformer cette piste en véritable opération.