Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Le LOSC pourrait enregistrer un nouveau départ cet été. Alors qu’Ayyoub Bouaddi continue de susciter les convoitises, Ugo Raghouber est lui aussi très courtisé et un transfert définitif semble désormais se préciser.

Le LOSC pourrait voir un nouveau talent quitter le Nord au cours de ce mercato estival. Après les nombreuses sollicitations autour d’Ayyoub Bouaddi, c’est désormais Ugo Raghouber qui attire les regards de plusieurs clubs de Ligue 1.

Le Havre déjà à l’affût pour Raghouber

Le milieu de terrain de 22 ans sort d’une saison en prêt à Levante, où il a poursuivi sa progression sous les ordres de Luis Castro. Une expérience jugée positive qui lui a permis de gagner en maturité et de se faire remarquer. Selon Le Petit Lillois, plusieurs formations de Ligue 1 suivent attentivement la situation de Raghouber.

Le Havre figure notamment parmi les clubs les plus intéressés par son profil. Sous contrat avec le LOSC jusqu’en juin 2027, le joueur dispose encore d’une belle valeur marchande. Mais tout indique qu’un départ définitif est aujourd’hui le scénario le plus probable.

Meunier convoité au Mercato

Avec une forte concurrence dans l’entrejeu, les Dogues pourraient profiter de ce mercato pour réaliser une nouvelle vente et permettre au joueur de franchir un cap dans sa carrière. À 22 ans, Raghouber semble prêt à s’installer durablement en Ligue 1.

Reste désormais à savoir quel club remportera la mise dans un dossier qui pourrait rapidement s’accélérer. Par ailleurs, cette même source assure que Thomas Meunier est très convoité en Europe. Valence et Hull City ont mainfesté leurs intérêts pour le latéral belge, présent à la Coupe du Monde 2026 avec les Diables Rouges.