Stade Rennais Mercato : une nouvelle offre est tombée pour Aït Boudlal

Déterminé à recruter Abdelhamid Aït Boudlal, Fulham a transmis une nouvelle offre au Stade Rennais.

Le feuilleton Abdelhamid Aït Boudlal est loin d’être terminé. Après le rejet d’une première proposition estimée à environ 23 millions d’euros, Fulham est revenu à la charge avec une nouvelle offre adressée au Stade Rennais.

Selon FulhamFanNews, cette proposition est actuellement analysée par les dirigeants rennais. Le club breton continue de valoriser son jeune défenseur à 35 millions d’euros, mais cette nouvelle offensive londonienne se rapprocherait sensiblement du montant attendu.

Rennes reste ferme sur sa valorisation

Le Stade Rennais ne souhaite pas brader l’un des plus grands espoirs de son effectif. Âgé de seulement 20 ans, l’international marocain est considéré comme un élément d’avenir et les dirigeants entendent défendre leurs intérêts jusqu’au bout.

Malgré cette fermeté, les discussions se poursuivent entre les deux clubs. L’amélioration de l’offre de Fulham laisse penser qu’un accord n’est plus aussi éloigné qu’il ne l’était il y a quelques jours.

Le joueur ne souhaite toujours pas prolonger

Autre élément important du dossier : Abdelhamid Aït Boudlal aurait fait savoir au Stade Rennais qu’il n’avait actuellement aucune intention de prolonger son contrat. Une position qui pourrait peser dans les négociations si Fulham poursuit ses efforts financiers.

Le défenseur serait séduit par la perspective de découvrir la Premier League, ce qui explique la détermination du club anglais à revenir avec une offre plus ambitieuse.

Un dossier qui pourrait rapidement évoluer

À ce stade, aucune décision définitive n’a été prise par Rennes. Les dirigeants étudient la nouvelle proposition, tandis que Fulham espère que le rapprochement financier permettra enfin de débloquer les négociations.

Si l’offre est jugée suffisamment proche des 35 millions d’euros réclamés par le club breton, le transfert d’Abdelhamid Aït Boudlal pourrait connaître une accélération dans les prochains jours. Le dossier reste donc à suivre de très près du côté du Roazhon Park.