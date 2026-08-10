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FRANCE

Stade Rennais Mercato : un transfert à 50 M€ en Premier League à l’horizon ?

Par Bastien Aubert - 10 Août 2026, 14:40
Abdelhamid Aït-Boudlal (Stade Rennais)
non officiel
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

S’il ne souhaite pas se séparer d’Abdelhamid Aït Boudlal (20 ans) sur ce mercato, le Stade Rennais reste tout de même ouvert à un départ cet été.

Le Stade Rennais ne compte pas brader Abdelhamid Aït Boudlal. Malgré une offre conséquente de Fulham, le jeune défenseur marocain reste considéré comme un élément majeur du projet rennais.

Le Stade Rennais veut conserver Aït Boudlal mais…

Fulham a tenté sa chance pour Aït Boudlal avec une proposition estimée à 23 millions d’euros. Une offre immédiatement repoussée par les dirigeants du Stade Rennais, qui jugent le montant insuffisant par rapport à la valorisation interne du défenseur. Les Cottagers restent attentifs à la situation, mais ils savent désormais que les discussions s’annoncent particulièrement compliquées.

Au Roazhon Park, le message est limpide : Aït Boudlal n’est pas considéré comme un joueur à vendre. Après une saison qui a confirmé son énorme potentiel en Ligue 1, le Marocain de 20 ans occupe une place importante dans les plans rennais. Un proche du club résume d’ailleurs parfaitement la situation : le défenseur « n’est pas à vendre ». Et Rennes n’a aucune raison de se précipiter. Sous contrat jusqu’en 2028, Aït Boudlal représente à la fois une solution sportive importante pour Franck Haise et une énorme valeur potentielle pour l’avenir.

50 M€ pour faire changer Pinault d’avis ?

Une seule hypothèse pourrait toutefois faire évoluer la position du Stade Rennais. Selon Jeunes Footeux, les dirigeants pourraient réfléchir à une vente en cas d’offre totalement déraisonnable, autour de 50 millions d’euros. Un montant qui paraît très éloigné des intentions actuelles de Fulham. Le club anglais apprécie fortement le profil du Marocain, mais il devra donc considérablement revoir son offre s’il souhaite réellement convaincre Rennes.

Sauf énorme retournement de situation, Abdelhamid Aït Boudlal devrait donc poursuivre son aventure en Rouge et Noir cette saison. Pour Franck Haise, c’est évidemment une excellente nouvelle : le Stade Rennais conserverait l’un de ses jeunes défenseurs les plus prometteurs. Pour Fulham, en revanche, le message est beaucoup moins agréable : à 23 M€, la porte est fermée. Pour l’ouvrir, il faudra visiblement approcher les 50 M€.

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