À LA UNE DU 10 AOûT 2026
[19:05]ASSE : la recrue à 3 M€ est officialisée et annonce la couleur !
[18:45]OM : Marseille réactive une piste familière pour renforcer son attaque
[18:25]PSG : Montpellier repousse déjà une offre de 10 M€ pour sa pépite
[18:05]ASSE : Le départ du numéro 9 se précise sérieusement !
[17:45]FC Nantes : un ancien de la maison Jaune et Verte franchit un cap
[17:27]OM : la piste offensive à 12 M€ résiste à la concurrence anglaise !
[17:05]RC Lens : les jeunes Sang et Or montent déjà en puissance
[16:44]Stade Rennais : une grosse décision tombe pour l’avenir de Franck Haise
[16:23]ASSE, Real Madrid, PSG : le détail qui a fait basculer le transfert de Platini
[16:03]OM : Villarreal menace déjà de priver Marseille de son Minot

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

PSG : pluie de bonnes nouvelles pour Luis Enrique avant Aston Villa

Par Bastien Aubert - 10 Août 2026, 13:40
Fabian Ruiz (PSG)

Les derniers Mondisliates du PSG sont enfin de retour au Camp des Loges.

Le PSG va progressivement retrouver son effectif au complet. Après avoir bénéficié de quelques jours de repos supplémentaires à la suite de la Coupe du monde 2026, Fabian Ruiz, Achraf Hakimi et les six internationaux français ont fait leur retour à l’entraînement au Camp des Loges.

Les derniers Mondialistes de retour au PSG

Un renfort de poids pour Luis Enrique, qui va pouvoir compter sur davantage de solutions à l’approche des premiers rendez-vous officiels de la saison. Parmi les retours les plus importants, ceux d’Achraf Hakimi et de Fabian Ruiz offrent notamment de nouvelles possibilités au staff parisien.

Le latéral marocain constitue évidemment une pièce essentielle du système de Luis Enrique, tandis que Fabian Ruiz apporte son expérience et sa qualité technique dans l’entrejeu. Leur retour permet également au PSG de réduire progressivement l’impact des absences liées à la Coupe du monde.

Les six Bleus reprennent également

Les internationaux français du PSG sont eux aussi de retour. Selon RMC Sport, les six Bleus concernés espèrent même être convoqués pour la Supercoupe d’Europe face à Aston Villa mercredi soir. Une possibilité qui dépendra évidemment de leur état physique et du choix de Luis Enrique. Le staff parisien devra éviter de prendre le moindre risque avec des joueurs qui viennent tout juste de reprendre.

Cette reprise arrive donc au meilleur moment pour le PSG. La Supercoupe d’Europe constitue déjà un premier rendez-vous important de la saison et Luis Enrique récupère progressivement les éléments qui ont manqué durant la préparation. Même s’ils ne sont pas forcément tous prêts à disputer l’intégralité d’une rencontre, leur présence dans le groupe pourrait offrir des solutions supplémentaires au technicien espagnol. Le PSG peut donc aborder ce rendez-vous européen avec davantage de sérénité.

PSG

Actu foot PSG : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos PSG : toutes les infos foot