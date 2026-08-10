Les derniers Mondisliates du PSG sont enfin de retour au Camp des Loges.

Le PSG va progressivement retrouver son effectif au complet. Après avoir bénéficié de quelques jours de repos supplémentaires à la suite de la Coupe du monde 2026, Fabian Ruiz, Achraf Hakimi et les six internationaux français ont fait leur retour à l’entraînement au Camp des Loges.

Les derniers Mondialistes de retour au PSG

Un renfort de poids pour Luis Enrique, qui va pouvoir compter sur davantage de solutions à l’approche des premiers rendez-vous officiels de la saison. Parmi les retours les plus importants, ceux d’Achraf Hakimi et de Fabian Ruiz offrent notamment de nouvelles possibilités au staff parisien.

Le latéral marocain constitue évidemment une pièce essentielle du système de Luis Enrique, tandis que Fabian Ruiz apporte son expérience et sa qualité technique dans l’entrejeu. Leur retour permet également au PSG de réduire progressivement l’impact des absences liées à la Coupe du monde.

Les six Bleus reprennent également

Les internationaux français du PSG sont eux aussi de retour. Selon RMC Sport, les six Bleus concernés espèrent même être convoqués pour la Supercoupe d’Europe face à Aston Villa mercredi soir. Une possibilité qui dépendra évidemment de leur état physique et du choix de Luis Enrique. Le staff parisien devra éviter de prendre le moindre risque avec des joueurs qui viennent tout juste de reprendre.

Cette reprise arrive donc au meilleur moment pour le PSG. La Supercoupe d’Europe constitue déjà un premier rendez-vous important de la saison et Luis Enrique récupère progressivement les éléments qui ont manqué durant la préparation. Même s’ils ne sont pas forcément tous prêts à disputer l’intégralité d’une rencontre, leur présence dans le groupe pourrait offrir des solutions supplémentaires au technicien espagnol. Le PSG peut donc aborder ce rendez-vous européen avec davantage de sérénité.