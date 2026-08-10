Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos.

Courtisé par plusieurs clubs européens, Ismaëlo Ganiou (21 ans) a finalement décidé de rester au RC Lens en prolongeant son contrat jusqu’en 2030. L’étranger lui a pourtant fait de l’oeil au mercato estival.

Ismaëlo Ganiou aurait pu quitter le RC Lens cet été. Selon L’Équipe, l’AC Milan avait notamment fait du défenseur l’une de ses priorités. Ruben Amorim, alors intéressé par son profil, l’avait même personnellement appelé afin de lui présenter son projet.

Ganiou dit non aux grands clubs européens

L’entraîneur portugais souhaitait notamment le faire évoluer dans une défense à trois et l’accompagner dans sa progression avec un objectif particulièrement ambitieux : l’équipe de France. Le Bayer Leverkusen s’était également positionné, avant que Crystal Palace et Pierre Sage ne tentent à leur tour leur chance. Mais aucun de ces projets n’a finalement convaincu Ganiou de quitter Lens.

Après plusieurs semaines de réflexion, le défenseur a choisi de rester dans son club formateur. Ganiou a ainsi prolongé son contrat de deux années supplémentaires, portant désormais son engagement avec le RC Lens jusqu’en 2030. Une décision forte pour le club artésien, qui conserve l’un de ses plus grands espoirs défensifs.

Toppmöller a joué un rôle majeur au RC Lens

Dino Toppmöller a également beaucoup compté dans la décision du jeune défenseur. Le technicien allemand a multiplié les échanges avec Ganiou afin de lui présenter les axes de progression qu’il avait identifiés. Un discours qui aurait séduit le joueur, convaincu qu’il pouvait encore franchir plusieurs paliers sous les ordres de son nouvel entraîneur. Mais l’argument sportif ne s’arrêtait pas là. La possibilité de disputer la Ligue des champions avec le RC Lens a également pesé lourd dans la réflexion du défenseur.

Pour convaincre définitivement Ganiou de poursuivre son aventure dans l’Artois, le RC Lens lui a également accordé une importante revalorisation salariale. Le club a donc réussi à aligner les arguments sportifs et financiers nécessaires pour conserver son jeune talent. Une opération d’autant plus importante que les exigences lensoises étaient estimées à 50 millions d’euros pour envisager un départ. Malgré l’intérêt de clubs européens capables de répondre à ces exigences, Ganiou a finalement privilégié une autre voie. À seulement 21 ans, Ismaëlo Ganiou va donc disputer une deuxième saison complète avec le club qui l’a formé. Un choix qui en dit long sur la confiance accordée au projet lensois.