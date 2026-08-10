Tout le monde est d'accord sur le principe du transfert, il ne manque plus que les signatures.

Le RC Lens va très probablement compter un nouvel attaquant dans son effectif dès ce début de semaine.

Le mercato du RC Lens pourrait connaître une nouvelle accélération en ce début de semaine. La presse croate confirme que Franjo Ivanovic (22 ans) est très proche de rejoindre les Sang et Or. L’attaquant de Benfica Lisbonne serait attendu ce lundi dans l’Artois afin de finaliser son arrivée.

Toppmöller a fait la différence avec Ivanovic

Si Ivanovic a choisi Lens, Dino Toppmöller n’y serait clairement pas étranger. Le technicien allemand aurait personnellement appelé le joueur pour le convaincre de rejoindre le RC Lens. Et son argument aurait été particulièrement fort : une place de titulaire et une grande liberté dans le secteur offensif.

« Pourquoi Lens ? La réponse tient en un nom : Dino Toppmöller. Le coach qui voulait Ivanovic à Francfort l’année dernière l’a appelé et promis une place de titulaire, avec toute liberté de mouvement en attaque, comme à l’USG », rapporte un média local. Un discours qui aurait fini de convaincre l’attaquant.

Un profil déjà connu par le coach du RC Lens

Toppmöller connaît donc particulièrement bien le joueur, puisqu’il avait déjà souhaité l’attirer à Francfort la saison dernière. Cette relation pourrait permettre à Ivanovic de débarquer à Lens avec une vraie confiance envers son nouvel entraîneur. Le projet sportif proposé par le technicien aurait finalement fait la différence face aux autres possibilités.

Le RC Lens devrait donc rapidement pouvoir compter sur son nouveau buteur. Attendu ce lundi en Artois, Franjo Ivanovic pourrait prochainement passer les dernières étapes avant de devenir officiellement Sang et Or. Pour Lens, c’est une nouvelle opération importante dans un mercato où le club cherche à construire un effectif capable de jouer les premiers rôles. Et pour Toppmöller, c’est surtout un premier joli coup : le technicien allemand semble déjà avoir une influence considérable sur le recrutement lensois.