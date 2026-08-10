Pronostic OL – Sparta Prague : Lyon dit adieu à la Ligue des Champions ?

Voici l’analyse complète du troisième tour retour préliminaire de Ligue des Champions entre l’OL et le Sparta Prague, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

L’Olympique Lyonnais est loin de se qualifier pour la prochaine phase de ligue de Ligue des Champions. Opposés au Sparta Prague au troisième tour préliminaire, les Gones se sont inclinés sur la pelouse des Tchèques (2-1) lors du match aller. Les hommes de Paulo Fonseca devront donc impérativement s’imposer au match retour, avec au moins deux buts d’écart s’ils veulent éviter les prolongations, afin de décrocher leur qualification pour les barrages.

Ligue des champions – OL vs Sparta Prague

Mardi 11 août 2026 · 21h · Groupama Stadium

Olympique Lyonnais : renverser la situation

Dos au mur après sa défaite 2-1 au match aller, l’Olympique Lyonnais n’a plus le droit à l’erreur. Les Gones devront impérativement s’imposer devant leur public pour poursuivre leur parcours européen. Un succès d’un but d’écart permettrait d’arracher les prolongations, tandis qu’une victoire par deux buts ou plus qualifierait directement les hommes de Paulo Fonseca pour les barrages de la Ligue des champions.

Malgré ce revers à Prague, Lyon a montré de bonnes séquences offensives et peut nourrir quelques regrets au vu du scénario de la première manche. Les Rhodaniens devront toutefois faire preuve de beaucoup plus d’efficacité dans les deux surfaces. Portés par le Groupama Stadium, ils devraient rapidement prendre le contrôle du ballon et mettre une forte pression sur la défense tchèque afin de refaire leur retard.

Sparta Prague : défendre son précieux avantage

Le Sparta Prague a réalisé une belle opération au match aller, mais l’essentiel reste à faire. Avec seulement un but d’avance, les Tchèques savent qu’ils devront résister pendant 90 minutes dans une enceinte où l’OL se montre généralement très performant sur la scène européenne.

Les visiteurs devraient adopter une approche plus prudente qu’à domicile. On peut s’attendre à un bloc compact, avec une priorité donnée à la solidité défensive et aux transitions rapides. Le Sparta cherchera avant tout à casser le rythme de la rencontre et à profiter des espaces laissés par une équipe lyonnaise contrainte d’attaquer.

Les confrontations récentes

Le match aller était la première confrontation officielle entre les deux clubs depuis plusieurs années. Grâce à son succès 2-1, le Sparta Prague a pris une option sur la qualification, mais l’écart reste suffisamment faible pour laisser le suspense totalement intact avant cette manche retour.

Historiquement, l’Olympique Lyonnais a souvent répondu présent dans les rencontres européennes à élimination directe disputées à domicile. Les Gones devront toutefois se montrer beaucoup plus réalistes que lors du premier acte pour espérer inverser la tendance.

Les compos probables

La compo probable de l’OL : Greif – Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Ouedraogo – Tessmann, Morton, Tolisso – Abner ou Nuamah, Fofana, Openda.

Absent : Aucun.

Incertains : Bidstrup, Sulc (blessés).

La compo probable du Sparta Prague : Surovcik – Suchomel, Sevinsky, Sørensen, Rynes – Irving, Macek – Mercado, Karabec, Alcocer – Braut Brunes.

Les joueurs à suivre

Loïs Openda (OL) : Arrivé cet été à Lyon, l’international belge est attendu comme le nouveau fer de lance de l’attaque rhodanienne. Sa vitesse, sa capacité à prendre la profondeur et son sens du but pourraient faire basculer cette rencontre. Dans un match où l’OL devra rapidement refaire son retard, son efficacité devant le but sera l’une des clés de la qualification.

Adam Karabec (Sparta Prague) : De retour au Sparta Prague après son prêt à Hambourg, le milieu offensif tchèque est l’un des principaux créateurs du club. Doté d’une excellente qualité technique et d’une belle vision du jeu, il est capable de faire la différence sur une passe ou une frappe lointaine. Si le Sparta parvient à se projeter en contre-attaque, Karabec pourrait être l’un des hommes les plus dangereux pour la défense lyonnaise.

Les tendances de cotes : Lyon largement favori

Issue Cote Probabilité implicite Tendance Victoire OL (1) 1,50 ≈ 67 % Grand favori Match nul (X) 4,50 ≈ 22 % Peu probable Victoire Sparta Prague (2) 5,80 ≈ 17 % Outsider

Les bookmakers estiment que l’Olympique Lyonnais a de fortes chances de remporter ce match retour. En revanche, la qualification reste beaucoup plus ouverte, puisque les Gones devront combler leur retard du match aller. Le Sparta Prague conserve donc une véritable carte à jouer malgré son statut d’outsider.

Nos pronostics pour OL – Sparta Prague

Victoire de l’Olympique Lyonnais : Obligés de gagner devant leur public, les Lyonnais devraient imposer un gros rythme dès l’entame de la rencontre. Leur qualité offensive et la pression exercée au Groupama Stadium pourraient leur permettre de prendre rapidement l’avantage.

Plus de 2,5 buts : Avec un OL contraint d’attaquer et un Sparta Prague très dangereux en transition, cette rencontre a toutes les chances d’être ouverte. Les deux équipes devraient se créer plusieurs occasions au cours des 90 minutes.

Score possible

2-1 pour l’Olympique Lyonnais : Les Gones pourraient prendre leur revanche en s’imposant dans le temps réglementaire, mais ce succès d’un but d’écart enverrait les deux équipes en prolongation. Au vu de l’équilibre observé lors du match aller, ce scénario apparaît comme l’un des plus plausibles.