Prêté par la Juventus Turin à l’OL au mercato, Loïs Openda (26 ans) est déjà attendu comme le sauveur des Gones en Ligue des Champions.

L’OL joue gros ce soir à 21h avec son troisième tour préliminaire aller de Ligue des Champions face au Sparta Prague. Après une préparation loin d’être rassurante, marquée notamment par une lourde défaite contre le Real Betis (0-4), Paulo Fonseca doit rapidement trouver des solutions. Et parmi les réponses attendues figure évidemment Loïs Openda, arrivé récemment en provenance de la Juventus Turin sous la forme d’un prêt.

Openda lancé directement dans le grand bain !

Selon L’Équipe, Paulo Fonseca devrait titulariser sa nouvelle recrue à la pointe de l’attaque lyonnaise. Une décision forte alors que l’international belge vient tout juste de rejoindre l’effectif. L’ancien Lensois aura donc immédiatement une mission importante : apporter de la profondeur, de la vitesse et surtout de l’efficacité dans une équipe lyonnaise encore en construction. Avec Ernest Nuamah et Malick Fofana pas encore totalement prêts, l’OL compte sur son nouvel avant-centre pour faire la différence dans un match déjà capital.

Le contexte n’est pourtant pas idéal pour les Lyonnais. La défaite contre le Betis a révélé plusieurs fragilités. Tyler Morton, pourtant très performant la saison dernière en sentinelle, a été repositionné différemment et aurait fait savoir qu’il se sentait davantage à l’aise dans un rôle de numéro 6. En défense, l’absence de Moussa Niakhaté fragilise encore un secteur où Ainsley Maitland-Niles pourrait perdre sa place après des performances jugées insuffisantes.

L’OL doit serrer les rangs

Le capitaine Corentin Tolisso cherche également encore son meilleur niveau, tandis que plusieurs éléments offensifs manquent de rythme. La situation est compliquée par plusieurs absences importantes. Mads Bidstrup, recrue la plus chère de l’été, est actuellement blessé au genou, tout comme le milieu tchèque Pavel Sulc.

Mais malgré ces difficultés, l’OL n’a pas le choix : il doit obtenir un résultat positif pour continuer à rêver de Ligue des Champions. Et pour cela, les regards seront braqués vers Loïs Openda. Arrivé avec une grosse réputation, le buteur belge est déjà placé au centre du projet lyonnais. Paulo Fonseca devrait donc faire confiance à son nouvel attaquant dès le coup d’envoi face au Sparta Prague, avec l’espoir de voir son investissement offensif immédiatement récompensé. Une première européenne sous pression pour Loïs Openda.