Le Stade Vélodrome risque de sonner creux dimanche prochain face à Bilbao, les places ont énormément de mal à se vendre.

L’arrivée de Bruno Genesio sur le banc de l’OM ne semble pas encore avoir déclenché un grand enthousiasme auprès des supporters. À quelques jours du match amical entre l’OM et l’Athletic Bilbao, la billetterie peine fortement à décoller. Une situation surprenante pour un rendez-vous organisé au Stade Vélodrome.

Une billetterie qui ne décolle pas à l’OM

Selon Anthony Aubes, les places se vendent très difficilement pour la rencontre prévue dimanche prochain. Le constat serait particulièrement préoccupant dans les virages, pourtant traditionnellement très demandés par les supporters marseillais. À ce stade, seuls environ 3 000 billets auraient été vendus dans chacun des deux virages. Plus inquiétant encore, plus de 70 % des places resteraient disponibles dans les autres tribunes.

Le Stade Vélodrome pourrait donc afficher une affluence très éloignée de ses standards habituels. Cette faible mobilisation contraste fortement avec les matchs amicaux disputés la saison dernière à Marseille. Les deux rencontres de préparation organisées au Vélodrome avaient attiré environ 62 000 spectateurs chacune, preuve de l’attachement habituel du public à son équipe, même durant l’été.

Genesio déjà boudé par le public ?

Le décalage est donc spectaculaire à quelques jours de la venue de l’Athletic Bilbao. Difficile toutefois d’affirmer que cette faible demande est uniquement liée à Bruno Genesio. Le contexte du mercato, les incertitudes autour de l’effectif et les performances décevantes aperçues durant la préparation peuvent également expliquer le manque d’engouement.

Mais cette première apparition de Genesio au Vélodrome risque de se dérouler dans une ambiance bien moins impressionnante que prévu. Pour le nouvel entraîneur marseillais, ce match contre Bilbao devra donc aussi servir à convaincre un public qui semble, pour le moment, attendre davantage de garanties avant de se mobiliser.