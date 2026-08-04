Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Par la force des choses, un gardien surprise pourrait perte titulaire sous les ordres de Bruno Genesio cette saison.

Le mercato pourrait complètement rebattre les cartes dans la hiérarchie des gardiens de l’OM. Alors que le départ de Gerónimo Rulli reste une possibilité et que Jeffrey De Lange espérait retrouver son ancien club, le portier néerlandais pourrait finalement rester à Marseille… avec un rôle bien plus important que prévu.

L’OM a contrarié De Lange

Jeffrey De Lange était séduit à l’idée de retourner au FC Twente, son ancien club mais les discussions entre les deux formations n’ont pas abouti. L’OM aurait refusé deux offres formulées par le club néerlandais, jugées insuffisantes par les dirigeants marseillais. Twente a finalement décidé de se tourner vers Joël Drommel, gardien du PSV Eindhoven. Une issue qui aurait fortement déplu à De Lange, selon L’Équipe.

Sous contrat jusqu’en juin 2027, le gardien néerlandais de 28 ans est apprécié en interne, y compris par le nouveau staff de Bruno Genesio mais sa situation reste complexe. À un an de la fin de son contrat, De Lange est également considéré comme une possible valeur marchande. Surtout, il n’aurait pas reçu la garantie de devenir numéro 1 en cas de départ de Gerónimo Rulli. Le portier pourrait donc se retrouver dans une situation inconfortable : rester à Marseille sans être assuré d’occuper le rôle de titulaire.

Une promotion inattendue à l’OM ?

De son côté, Gerónimo Rulli reste en discussion avec Manchester City. Le gardien argentin de 34 ans est sous contrat avec l’OM jusqu’en juin 2027 et pourrait être tenté par un nouveau défi. Mais Marseille ne peut pas prendre le risque de perdre ses deux gardiens au cours du même mercato sans disposer d’une solution de remplacement crédible.

Si Rulli venait à partir et que l’OM ne trouvait pas immédiatement un nouveau gardien, Jeffrey De Lange pourrait finalement être promu numéro 1. Une énorme surprise pour un joueur qui souhaitait initialement retourner à Twente et qui n’avait reçu aucune garantie concernant son futur statut. Le scénario paraît aujourd’hui improbable, mais le mercato pourrait bien pousser Bruno Genesio à faire de De Lange son titulaire par défaut.