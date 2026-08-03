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Real Madrid Mercato : les Merengue officialisent deux départs, 50 M€ dans les caisses !

Par Fabien Chorlet - 3 Août 2026, 22:26
Gonzalo Garcia sous le maillot du Real Madrid

Le Real Madrid a annoncé ce lundi soir les départs de Gonzalo Garcia et César Palacios vers Fulham.

Attendu depuis plusieurs jours, le départ de Gonzalo Garcia est désormais officiel. Le jeune attaquant espagnol quitte le Real Madrid pour s’engager avec Fulham. Le montant du transfert est estimé à 40 millions d’euros, plus 2 millions d’euros de bonus. Le club merengue a également négocié une clause lui garantissant 30% sur une éventuelle future revente. L’attaquant de 21 ans va ainsi découvrir la Premier League et tenter de franchir un nouveau cap dans sa carrière sous les couleurs des Cottagers.

Quelques minutes plus tard, le Real Madrid a également officialisé le départ de son jeune milieu offensif César Palacios vers Fulham. Le joueur rejoint lui aussi le club anglaius dans le cadre d’un transfert estimé à 10 millions d’euros. Comme pour Gonzalo Garcia, le club merengue a négocié une clause de 30% sur une éventuelle future revente, preuve de la confiance qu’il continue d’accorder au potentiel de son jeune joueur.

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