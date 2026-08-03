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Stade Rennais Mercato : c’est signé pour la septième recrue !

Par Fabien Chorlet - 3 Août 2026, 23:00
Charlie Cresswell sous le maillot de Toulouse

Charlie Cresswell aurait signé ces dernières heures son contrat avec le Stade Rennais. L’officialisation de son arrivée à Rennes est imminente.

Le Stade Rennais poursuit son mercato estival XXL. Après avoir déjà fait signer Adrien Thomasson, Issa Soumaré, Gonçalo Oliveira, Nicolas Lemaître, Eliezer Mayenda et Bryan Reynolds, le club breton aurait également obtenu la signature de Charlie Cresswell. Les dirigeants rennais auraient trouvé un accord avec Toulouse sous la forme d’un prêt payant de 2,5 millions d’euros, assorti d’une option d’achat obligatoire de 22,5 millions d’euros en fin de saison, à laquelle pourraient s’ajouter jusqu’à 3 millions d’euros de bonus.

Cresswell a signé son contrat !

Après avoir passé sa visite médicale ce dimanche après-midi avec le SRFC, le défenseur central anglais aurait désormais signé son contrat avec le club rouge et noir. C’est ce qu’a annoncé ce lundi soir le compte X Transfert Radar. L’officialisation ne devrait donc plus tarder.

Charlie Cresswell devrait devenir la septième recrue estivale du Stade Rennais et apporter un renfort de poids au secteur défensif de l’équipe bretonne. Le club confirmerait ainsi sa volonté de renforcer considérablement l’effectif de Franck Haise avant le début de la nouvelle saison.

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