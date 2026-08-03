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FRANCE

Stade Rennais Mercato : après Cresswell, un autre dossier anglais bouclé ! 

Par Bastien Aubert - 3 Août 2026, 09:40
Franck Haise et Loïc Désiré
non officiel
Trois feux verts. Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final. ?

Le Stade Rennais fait feu de tout bois au cours du mercato estival et vient de régler deux dossiers de taille pour la suite. 

Le Stade Rennais ne perd pas de temps sur le marché des transferts. Les dirigeants bretons avancent simultanément sur plusieurs dossiers, avec une arrivée imminente et un départ qui semble désormais bien engagé. D’abord, Charlie Cresswell devrait prochainement devenir un nouveau joueur du Stade Rennais.

Cresswell a passé sa visite médicale à Rennes 

Selon Guillaume Lainé, journaliste pour Ouest-France, le défenseur central anglais doit passer sa visite médicale ce dimanche après-midi. Les dernières formalités administratives devront ensuite être validées avant l’officialisation du transfert : « Visite médicale de Charlie Cresswell ce dimanche après-midi. L’officialisation de l’arrivée du défenseur central anglais devrait intervenir ce dimanche soir ou ce lundi, après validation des dernières formalités administratives. » Sauf retournement de situation, le Stade Rennais devrait donc rapidement annoncer la signature du défenseur.

Le mercato du Stade Rennais ne concerne pas uniquement les arrivées. Comme indiqué hier soir, Glen Kamara devrait également faire ses valises. Toujours selon Guillaume Lainé, le milieu de terrain finlandais va être prêté aux Queens Park Rangers : « Glen Kamara va être prêté à QPR. » Ce départ permettrait au Stade Rennais d’alléger son effectif et potentiellement de réduire une partie de sa masse salariale. Le prêt pourrait aussi offrir au joueur une nouvelle opportunité de retrouver du temps de jeu.

Le Stade Rennais avance sur tous les fronts

Arrivé avec des attentes importantes, Glen Kamara n’a jamais réellement réussi à s’imposer au Stade Rennais. Son passage en Bretagne est donc resté en dessous des espérances. Le milieu finlandais pourrait désormais tenter de relancer sa carrière en Championship. Pour Rennes, ce départ permettrait de clarifier la hiérarchie dans l’entrejeu et de poursuivre le rééquilibrage de l’effectif.

Avec l’arrivée imminente de Charlie Cresswell et le départ annoncé de Glen Kamara, le Stade Rennais poursuit activement son mercato. Le club breton cherche à renforcer son effectif tout en réduisant le nombre de joueurs qui ne font plus partie des priorités du projet. L’officialisation de Cresswell pourrait intervenir ce lundi. 

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