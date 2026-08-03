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ASSE Mercato : un ailier colombien à 4 M€ dans le viseur de Kilmer !

Par Bastien Aubert - 3 Août 2026, 09:00
Ivan Gazidis (ASSE)
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

L’ASSE poursuit son travail de recrutement et aurait coché le nom de Camilo Mena. L’ailier colombien du Lechia Gdańsk sort d’une saison très convaincante en Ekstraklasa et pourrait représenter une nouvelle opportunité pour les Verts.

Le mercato stéphanois continue de s’activer. À la recherche de renforts offensifs capables d’apporter de la percussion, l’ASSE aurait ciblé un profil venu de Pologne. Selon Peuple Vert, les dirigeants stéphanois suivent attentivement Camilo Mena, ailier colombien évoluant au Lechia Gdańsk.

Une saison référence en Pologne

À 23 ans, Camilo Mena vient de réaliser le meilleur exercice de sa carrière. Malgré la relégation du Lechia Gdańsk, l’ailier a réussi à tirer son épingle du jeu en Ekstraklasa. En 31 apparitions dans l’élite polonaise, il a inscrit cinq buts et délivré sept passes décisives. Des statistiques qui témoignent de son influence offensive et de sa capacité à faire des différences sur les côtés. Les analyses de Data’Scout auraient également validé le profil du joueur.

Les spécialistes estiment que son niveau actuel pourrait lui permettre de renforcer rapidement l’effectif stéphanois. Son profil serait notamment comparable à celui d’Irvin Cardona, avec un joueur capable d’apporter de la vitesse, de la percussion et une présence offensive importante. Sans être une copie du joueur français, Mena correspondrait au type de profil recherché par l’ASSE.

Un dossier accessible pour remplacer Cardona ?

Sous contrat avec le Lechia Gdańsk jusqu’en juin 2028, Camilo Mena serait évalué autour de 4 millions d’euros. Une somme qui correspond à la stratégie actuelle de Kilmer Sports, tournée vers des joueurs à potentiel capables de progresser et de prendre de la valeur. Mais l’ASSE devra faire face à une concurrence internationale. Les Glasgow Rangers et Palmeiras suivraient également la situation de l’ailier colombien.

Après une première phase de préparation à l’ASSE, Ian Cathro souhaite disposer de davantage d’options sur les ailes. Camilo Mena représente donc une piste intéressante : jeune, déjà expérimenté au niveau professionnel et doté d’une marge de progression. Reste désormais à savoir si l’intérêt stéphanois se transformera en offensive concrète dans les prochaines semaines.

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